«Россия выйдет в мировые лидеры»: астролог о Ельцине, Украине и шарлатанах

В последние годы популярность астрологических прогнозов, натальных карт, гороскопов растет в геометрической прогрессии. NEWS.ru поговорил с основателем и ректором Академии астрологии Михаилом Левиным о том, каким будет 2026 год, когда закончится СВО, что ждет Россию и Украину, о работе с большими политиками и модных трендах.

«Боевые действия закончатся, но партизанщина будет продолжаться»

— Михаил Борисович, что нас ждет в 2026 году? Будут ли какие-то важные поворотные моменты?

— На небе в начале 2026 года будут связаны три высшие планеты. Это обеспечивает общемировую стабильность. Например, начиная с 1946–1947 года до середины 1980-х на небе была хорошая связь между двумя высшими планетами — Плутоном и Нептуном. Тогда шла холодная война, она не перешла в горячую фазу благодаря этому аспекту. В 2026 году у нас точно такой же расклад. Что касается вероятности ядерной войны, мы можем спать спокойно.

Второй очень интересный аспект 2026 года заключается в том, что соединяются Нептун с Сатурном в знаке Овна. Нептун — это планета, связанная обычно с любовью, кровью и верой. Кровью — в смысле национальности. Сатурн требует норм, правил, законов. Соединение этих двух планет очень интересно будет отражаться на личной жизни тех, кто более подвержен сердечным страстям, переживаниям. Сатурн — строгий экзаменатор, он будет проверять отношения на правдивость. То есть из шкафчика начнут вываливаться скелетики. Прочные и искренние отношения окрепнут, а фальшивые и поверхностные будут распадаться. 2026 год запрещает лгать в любви.

Кроме того, соединение Нептуна с Сатурном выведет на поверхность вопросы, связанные с миграцией, междунациональными взаимодействиями. Причем не только в России, а по всему миру. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. Будут ужесточаться всевозможные миграционные законодательства и прочее.

— Каким вы видите развитие ситуации на Украине?

— 2026 год станет началом нового периода продолжительностью в 15–20 лет, потому что три высшие планеты в последние два года сменили знак. Положительные тенденции прошлых лет будут продолжаться. Некоторые слабые тенденции разрешатся и закончатся. В частности, я предполагаю, что в грядущем году закончится горячая фаза нашей «любви и дружбы» с Украиной. Весной, летом. Боевые действия закончатся, но наверняка партизанщина будет продолжаться.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Украину разрежут на куски, Зеленский будет пытаться спастись от пули»

— Что вы можете сказать о судьбе России в ближайшем будущем?

— Россия, надо сказать, движется волнообразно, бывают периодически глобальные кризисы. Последний такой прошел в конце 1980-х — начале 1990-х. Так что ближайший грандиозный кризис, вроде Смутного времени, распада СССР, произойдет где-то в 2300 году.

В ближайшее время Россия пойдет на подъем. Он будет сопровождаться очень непростыми ситуациями. В ближайшие несколько лет идет финансовый кризис, причем основательный. Но при всем этом Россия не распадется, обвала экономики не будет, грандиозных демографических обвалов тоже не будет. Большой войны на территории России не будет, но приграничные конфликты могут продолжаться. Революций у нас тоже не будет. Где-то в середине 2030-х Россия заметно окрепнет, а к началу 2040-х выйдет в мировые лидеры. Она будет одним из самых авторитетных государств в мире и, в общем-то, наверное, самых сильных.

— А что ждет США и Европу?

— Соединенные Штаты уходят из лидеров. В 2030-х они ввяжутся в какую-то очередную войнушку типа вьетнамской или афганской, а потом уползут к себе и будут заниматься внутренними делами, потому что у них целая куча проблем. До этого времени будут на экономическом подъеме.

Европа потерпит очень серьезные изменения в ближайшие семь лет. Я думаю, что, скорее всего, распадется НАТО. Произойдут серьезные изменения внутри Европейского союза, будет большая «перетряска» всех органов управления.

— Что будет с Украиной в ближайшие годы?

— Украина весной 2025 года «въехала» в тяжелейший кризис. Он будет только обостряться. В астрологии это место называется «Дом смерти». До 2028 года Украина будет находиться на грани выживания. И далеко не очевидно, что она выживет. Скорее всего, она распадется на довольно крупные части. От нее останется какое-нибудь декоративное государство, может быть, вокруг Киева что-нибудь останется.

— А смена власти там не предвидится?

— Когда Украину разрежут на куски, Зеленский будет бегать по миру, пытаться спастись от пули какого-нибудь террориста. Я думаю, что на границе 2026 и 2027 годов будет смена власти. Должно произойти серьезное изменение в верхушке. А следующая власть будет очень жесткой. Там такая чистка начнется, что мало не покажется.

Владимир Зеленский Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ельцин был слишком самонадеянным человеком»

— Вас часто называют кремлевским астрологом. Вы по-прежнему оказываете услуги «большим политикам»?

— Одно время я взаимодействовал с Ельциным, а потом понял, что смысла в этом нет. Ельцин был очень своевольным человеком, он не прислушивался ко мне. Был такой эпизод: в 1994 году мы с моим учеником дали ему конкретные рекомендации на месяц. Там был указан день, когда не надо принимать никаких решений и совершать решительных действий, иначе будут большие неприятности. И именно в этот день Ельцин выступает с речью — объявляет о восстановлении конституционного порядка в Чечне. А я понимаю сразу — будет война. После этого я прекратил взаимодействовать со всеми товарищами высшего уровня.

— Часто ли политики прибегают к услугам астрологов, когда им нужно принять важное решение?

— Английский астролог Николас Кэмпион, который в свое время работал с Маргарет Тэтчер, рассказывал мне, что европейские политики очень самоуверенны. Им кажется, что они сами могут все решать своим умом. А доктор Котамраджу Нараяна Рао из Индии, наоборот, рассказывал, что у них все по-другому. Когда в Индии назначают на должность нового министра, он первым делом бежит к астрологу. Во-первых, это традиция. А во-вторых, народ не поймет, если министр этого не сделает, потому что иначе выходит, что он полагается на свой ограниченный ум, не советуясь с небом. Для индусов это, мягко скажем, не комильфо.

В России же сейчас очень много людей, находящихся на верхних этажах власти, в частности в правительстве, которые пользуются услугами личных астрологов.

Борис Ельцин Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

«Об астрологии было приказано забыть, но теперь началась новая эпоха»

— Насколько сейчас, по вашему мнению, астрология популярна в обществе?

— Популярность огромная, и она растет, в том числе за границей. Атеистический, материалистический взгляд на мир уходит постепенно. Сейчас рождается новое поколение, они при знакомстве сразу выясняют знаки зодиака. Каждый из нас сталкивался в своей жизни с необъяснимыми случаями: целительством руками, одинаковые мысли в один и тот же момент у разных людей. Но было приказано забыть, не верить. Теперь вера возвращается. Началась новая эпоха, и обратно она уже не откатится, поэтому популярность астрологии будет только расти.

Другое дело, что вместе с ростом популярности падает средний уровень астрологов. Пришло много людей, которые всерьез учиться не хотят. Что-то прочитали и принимают клиентов. Но астрология — серьезная вещь. Учиться надо как минимум 4–5 лет.

— Чем отличается профессиональный астролог от самоучки, шарлатана?

— А как вы узнаете, что врач профессионал? Ведь медицинские советы вам сейчас любой даст. Примерно то же самое в астрологии. Профессионал мгновенно поймет, что человек не владеет материалом. А клиент может так и не понять, что ему лапшу на уши вешают. Но я думаю, что постепенно уровень астрологов будет расти.

— За счет выпускников Академии астрологии?

— У нас серьезное лицензированное учебное заведение, 35 лет существуем. Учим базовой астрологии. Курс обучения — четыре года: лекции, семинары, зачеты. В конце — квалификационный экзамен, после экзамена — диплом. Это базовое образование. Фактически человек, который оканчивает академию, может консультировать.

У нас диплом — это практически консультация. Студенту дают данные человека (дата, место, время рождения и пол), которого преподаватель очень хорошо знает — своего родственника, клиента, друга. Студент должен описать характер этого человека, его основные характеристики: выйдет ли замуж, сколько примерно детей будет, насколько успешен в работе и прочее. И еще ему дается какой-либо год, и он должен рассказать, какие важные события происходили в этом году. Порой консультируют просто блестяще.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Гороскоп — как анализы в медицине»

— Какие сейчас тренды в астрологии? Какие направления в моде?

— Астрология — это наука. Основные направления всегда были стандартные. Раньше приезжает делегация от падишаха к султану, а астролог вычисляет, когда принять их, чтобы переговоры проходили лучше. Бывает, что по два-три месяца ждали аудиенции. Всей сельскохозяйственной жизнью Египта управляли жрецы-астрологи. Раньше запросы касались судеб государств, войн, здоровья и жизни правителей. А сейчас обычно женщины обращаются с вопросами любви и брака. Часто приходят люди с вопросами о работе. В последнее время бизнесмены обращаются, спрашивают, какое направление деятельности выбрать, чтобы быть более успешными. Постоянные клиенты более прагматичны, они чаще узнают о том, стоит ли делать ту или иную конкретную дорогую покупку. Интересуются, какой день для полета лучше выбрать.

А что касается тенденций, то сейчас сильно развиваются психологическая, медицинская и бизнес-астрология. Еще мировая политическая астрология — очень серьезный тренд.

— Но можно ли доверять гороскопам?

— Что такое гороскоп? Это положение планет на небе в момент рождения. Это рассчитывается по определенным программам, разработанным астрономами. Труднее интерпретировать гороскоп. Это как анализы в медицине.

— Что вы скажете о гороскопах, которые публикуются в газетах, глянцевых журналах?

— Здесь вероятность попадания 20% максимум. 12 знаков зодиака, восемь миллиардов человек. Это значит, что для 666 миллионов человек все должно быть одинаково. Это чушь собачья. Настоящий гороскоп уникален. Даже у близнецов, родившихся в одном месте с пятиминутной разницей, они все равно отличаются.

— Какой прогноз будет более точным: о судьбе одного человека или целой страны?

— Глобальные тенденции в жизни страны видны. Например, говоря о подъеме России, я уверен в этом прогнозе на 95–98%. А судьба человека — вещь более сложная. Каждый человек имеет свободу воли, у него есть возможность приложить усилия, изменить что-то. А целый народ свободой воли обладает в значительно меньшей степени. Там скорее работают статистические законы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Термин „лженаука“ — выдуманный, а астрология доказала свою эффективность»

— Астрологию называют лженаукой. Как вы можете ответить на такие обвинения?

— Термин «лженаука» выдуман в 1930-е годы, чтобы можно было неугодного человека заклеймить, а дальше — на нары. Генетика, кибернетика были лженауками. Таким же образом угробили социометрию в нашей стране в 1920-х годах, а мы в этом плане были впереди всего мира.

Астрология говорит, что мир богаче, чем мы его воспринимаем. Естественно, ее никак не примут. Раньше физики доказали, что Бога нет. Сейчас как-то это отошло. Мы не пытаемся лезть в академическую науку. Астрология — дисциплина очень редкая. Она доказывает свою эффективность. Мы, например, наших студентов не заставляем верить. Они на собственном опыте в течение буквально нескольких месяцев убеждаются, что это работает.

— В Госдуме предлагали запретить рекламу услуг астрологов. Что думаете об этом?

— Вы воспринимайте Госдуму как единое целое. Там лишь несколько человек хотели это сделать, а другие, обладающие весом депутаты не поддерживали. Я читал два заключения парламентских комиссий об этом законопроекте, оба отрицательные. Не будет этого. Во-первых, бессмысленно лишать бюджет налоговых поступлений, которые так нужны стране сейчас. А во-вторых, повторюсь, куча людей «наверху» пользуются услугами личных астрологов.

— Какой совет вы могли бы дать на ближайший год исходя из астрологической картины?

— Во-первых, рекомендую не особо соваться в финансовые рискованные операции, быть крайне осторожными, особенно в сфере недвижимости, там будет очень нестабильно. Тем, кто покупает для себя, требуется внимательная проверка всех документов. А тем, кто пытается играть на недвижимости, надо быть вдвойне осторожными.

Во-вторых, не лгите своим любимым. Будьте искренни в любви, и ваши отношения станут крепкими, надежными.

Читайте также:

Надел трусы и умер: как астролог напророчил свою смерть

Роскошь и болезни. Как живут вдова, дети и внуки Ельцина

Не умеют любить и остаются холостяками! Астрологи назвали 5 знаков зодиака