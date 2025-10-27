Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 19:03

Взорвавшийся в Подмосковье космический объект может быть астероидом

ИКИ РАН: замеченный в Подмосковье космический объект может быть астероидом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разрушившийся утром в понедельник, 27 октября, космический объект, замеченный над Московской областью, предположительно, оказался астероидом, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Однако ряд характеристик, включая продолжительность наблюдения и характер разрушения, заставляют ученых сомневаться в этом.

По расчетам, объект пролетел на высоте 60–100 километров примерно в 450–500 километрах севернее Москвы со скоростью около 20 километров в секунду. Такая скорость, уточнили в ИКИ РАН, обычно указывает на астероидное происхождение.

Ученые отметили, что объект был виден слишком долго — почти полминуты, что необычно для астероида. Такое поведение больше похоже на космический мусор, который часто горит медленнее и распадается на множество мелких частей.

Также исследователей удивило, что больше всего сообщений поступило из Москвы, хотя траектория пролегала севернее — над Вологдой и Череповцом. По их словам, если тело летело выше, чем предполагалось, его скорость должна была быть невероятно большой.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что даже небольшой метеорит опасен, если достигнет поверхности Земли. Он отметил, что 66 млн лет назад на Землю упал Чиксулубский астероид, который привел к вымиранию динозавров. Его диаметр был примерно 10 километров.
