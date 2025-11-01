Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 04:20

Стоматолог развеяла устоявшийся миф о зубах мудрости

Стоматолог Патлатая: удаление зубов мудрости может повысить риск кариеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удаление зубов мудрости может повысить риск развития кариеса и других заболеваний полости рта, заявила NEWS.ru доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая. По словам хирурга-стоматолога, несмотря на распространенное мнение о ненужности «восьмерок», они выполняют важные функции, и их сохранение имеет ряд преимуществ.

Зубы мудрости, или восьмые зубы, обычно прорезываются в возрасте от 17 до 25 лет, хотя могут расти даже с 14 лет и не всегда все четыре одновременно. Существует мнение, что они не играют функциональной роли, поэтому некоторые предпочитают удалять их, особенно при возникновении дискомфорта. Но сохранение этих зубов имеет свои плюсы. Они нужны для пережевывания пищи и служат опорой соседним зубам. Кроме того, их удаление может повысить риск развития кариеса и других заболеваний полости рта, — пояснила Патлатая.

Она добавила, что прорезаются зубы мудрости, как правило, с болью и выраженным дискомфортом, поскольку во рту для них обычно не хватает места. По словам специалиста, к моменту их появления костная ткань уже полностью сформирована, и зубу приходится буквально пробиваться сквозь твердую кость.

Ранее хирург Севак Барсегян заявил, что неправильный прикус из-за потери зуба может привести к болям в позвоночнике. По словам специалиста, жевательные мышцы тесно связаны с мускулатурой шеи, головы и спины. Он также добавил, что из-за такого дисбаланса шея может выдвинуться вперед, голова — наклониться, а спина — искривиться.

