Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 11:33

Хирург предупредил о проблемах для здоровья из-за потери зуба

Хирург Барсегян: потеря зуба может привести к болям в позвоночнике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неправильный прикус из-за потери зуба может привести к болям в позвоночнике, заявил хирург Севак Барсегян. В беседе с «Газетой.Ru», он уточнил, что жевательные мышцы тесно связаны с мускулатурой шеи, головы и спины.

Зуб-антагонист на противоположной челюсти, лишившись своего «противовеса», начинает выдвигаться из лунки. Этот выдвинувшийся зуб создает блок, мешающий нормальным движениям нижней челюсти, что может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС) — щелчкам, болям и чувству скованности, — заявил врач.

Барсегян объяснил, что такой «эффект домино» распространяется не только на полость рта. Если из-за смещения зубов нарушается прикус, это вызывает мышечный дисбаланс, способный повлиять на всю опорно-двигательную систему.

Специалист также добавил, что из-за такого дисбаланса шея может выдвинуться вперед, голова — наклониться, а спина — искривиться. Он отметил, что даже неправильно установленная пломба, мешающая смыканию зубов, иногда провоцирует боли в шее и между лопатками. Эти симптомы, по его словам, не поддаются обычному неврологическому лечению, пока не будет устранена основная причина — нарушение прикуса.

Ранее стоматолог Вячеслав Минко посоветовал в случае, если откололся кусок зуба, взять его и поместить в пластиковый контейнер, а после поехать в клинику. В емкость с куском зуба следует поплевать или залить туда немного молока, уточнил специалист.

Россия
врачи
хирурги
зубы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в пятницу, 10 октября: ждать ли дожди и резкое похолодание
Ветеран ЦСКА поддержал идею запрета легионеров в Кубке России
Королевская семья Британии: последние новости, бунт Миддлтон против дворца
Сына соратника Зеленского перед началом СВО обзавелся убежищем за $2 млн
Омбудсмен призвала прировнять одно развлечение детей к экстремизму
Мошенники начали обманывать россиян под видом доставщиков госдокументов
«Потухнет все»: депутат ответил на угрозы Зеленского о масштабном блэкауте
Гон лося в Хабаровском крае: особенности охоты и важные правила
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки
Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз
Объекты логистики ВСУ попали под удар российских войск
«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино
Пушков объяснил отличия в отношении Запада и РФ к итогам Нюрнберга
«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам
В секторе Газа наступил режим прекращения огня
Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса в России
Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich
Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ
«Амбассадор» кокошников в ГД оценила идею ввести аксессуар в школьную форму
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.