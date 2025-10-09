Хирург предупредил о проблемах для здоровья из-за потери зуба Хирург Барсегян: потеря зуба может привести к болям в позвоночнике

Неправильный прикус из-за потери зуба может привести к болям в позвоночнике, заявил хирург Севак Барсегян. В беседе с «Газетой.Ru», он уточнил, что жевательные мышцы тесно связаны с мускулатурой шеи, головы и спины.

Зуб-антагонист на противоположной челюсти, лишившись своего «противовеса», начинает выдвигаться из лунки. Этот выдвинувшийся зуб создает блок, мешающий нормальным движениям нижней челюсти, что может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС) — щелчкам, болям и чувству скованности, — заявил врач.

Барсегян объяснил, что такой «эффект домино» распространяется не только на полость рта. Если из-за смещения зубов нарушается прикус, это вызывает мышечный дисбаланс, способный повлиять на всю опорно-двигательную систему.

Специалист также добавил, что из-за такого дисбаланса шея может выдвинуться вперед, голова — наклониться, а спина — искривиться. Он отметил, что даже неправильно установленная пломба, мешающая смыканию зубов, иногда провоцирует боли в шее и между лопатками. Эти симптомы, по его словам, не поддаются обычному неврологическому лечению, пока не будет устранена основная причина — нарушение прикуса.

Ранее стоматолог Вячеслав Минко посоветовал в случае, если откололся кусок зуба, взять его и поместить в пластиковый контейнер, а после поехать в клинику. В емкость с куском зуба следует поплевать или залить туда немного молока, уточнил специалист.