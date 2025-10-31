Похудевшая Барановская появилась на публике после операции Телеведущая Барановская рассказала о желании жить с семьей на берегу моря

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что ее главной жизненной целью является создание большой семьи и жизнь в доме у моря в старости, передает корреспондент NEWS.ru. Похудевшая телеведущая появилась на публике после операции на церемонии вручения наград «Золотой граммофон» «Русского радио», которому исполнилось 30 лет.

Я точно знаю, чего я хочу. У меня цель, по сути, вообще одна, чтобы вы понимали, — заявила Барановская.

Она подробно описала свой идеал старости: красивый дом на берегу моря или океана, стол на лужайке и множество бегающих вокруг внуков и правнуков. Телеведущая отметила, что пока не знает, каким путем придет к этой цели, но именно эта картина представляет для нее главную жизненную ценность.

Ранее агент телезвезды сообщал, что Барановской стало плохо во время съемок проекта «Большие семьи большой страны» на Ямале. Она была госпитализирована в больницу Салехарда, где ей провели две полостные операции. Он добавил, что диагноз вызван давним хроническим заболеванием, связанным с последствиями родов.