В Тюмени продают камень почти за миллион рублей В Тюмени выставили на продажу турмалин параиба почти за миллион рублей

В Тюмени на сайте торгов выставили турмалин параиба, сообщает 72.ru. Его стартовая стоимость составляет 922 702,98 рубля.

Лот является редким и дорогим видом турмалина. Камень славится своим ярким голубым или голубовато-зеленым неоновым свечением. Его уникальный цвет обусловлен примесью меди. Камень назван в честь бразильского штата Параиба. Там его впервые обнаружили в 1987 году. За десятилетия запасы минерала иссякли и теперь его привозят из Мозамбика.

Продажей турмалина занимается региональное МТУ Росимущества. В каталоге реализуемого имущества этот лот оказался самым дорогим: он оценивается выше автомобилей, которые также выставлены на торги. Прием заявок открыт до 30 ноября, а торги назначены на 9 декабря.

