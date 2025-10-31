Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 20:24

В Тюмени продают камень почти за миллион рублей

В Тюмени выставили на продажу турмалин параиба почти за миллион рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Тюмени на сайте торгов выставили турмалин параиба, сообщает 72.ru. Его стартовая стоимость составляет 922 702,98 рубля.

Лот является редким и дорогим видом турмалина. Камень славится своим ярким голубым или голубовато-зеленым неоновым свечением. Его уникальный цвет обусловлен примесью меди. Камень назван в честь бразильского штата Параиба. Там его впервые обнаружили в 1987 году. За десятилетия запасы минерала иссякли и теперь его привозят из Мозамбика.

Продажей турмалина занимается региональное МТУ Росимущества. В каталоге реализуемого имущества этот лот оказался самым дорогим: он оценивается выше автомобилей, которые также выставлены на торги. Прием заявок открыт до 30 ноября, а торги назначены на 9 декабря.

Ранее сообщалось, что аукционный дом Sotheby's собирается выставить на торги золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом. Стартовая цена полностью функционирующего арт-объекта составит $10 млн (805 млн рублей). Автор задумывал серию из пяти одинаковых золотых унитазов, но в итоге в данный момент существует лишь два экземпляра. Один был похищен в 2019 году из дворца, где родился бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а второй продан частному коллекционеру в 2017 году.

минералы
камни
торги
Тюмень
