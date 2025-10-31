Золотой унитаз итальянского художника продадут на аукционе

Аукционный дом Sotheby's планирует выставить на торги золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, передает Wall Street Journal. Стартовая цена произведения искусства составит $10 млн (805 млн рублей).

В следующем месяце аукционный дом (Sotheby's) установит начальную цену за полностью функционирующий унитаз Каттелана на отметке в $10 млн или по той дневной ставке, которая сложится, — говорится в публикации.

Изначально Каттелан задумал создать серию из пяти идентичных золотых унитазов. Однако на сегодняшний день в мире существует только две версии этого произведения искусства. Один из унитазов был украден в сентябре 2019 года из дворца, в котором родился Уинстон Черчилль. Другой унитаз был продан частному коллекционеру в 2017 году.

Ранее аукционный дом Sotheby’s анонсировал торги, на которых будет представлена уникальная бриллиантовая брошь, принадлежавшая императору Франции Наполеону I Бонапарту. Украшение, оцененное в сумму от 12,1 до 20,3 млн рублей, было найдено после битвы при Ватерлоо. Предполагается, что брошь перешла в собственность короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и оставалась в семье Гогенцоллернов. В центре круглой броши — овальный бриллиант весом свыше 13 карат, окруженный множеством алмазов.