31 октября 2025 в 18:55

Россиянин получил направление в больницу с пометкой «тупой дегенерат»

Житель Белгорода получил направление в больницу с оскорбительной пометкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Белгороде врачи выдали пациенту направление на госпитализацию с оскорбительной пометкой «тупой дегенерат» в графе о месте работы, сообщает информационный портал Go31. Мужчина обнаружил необычную запись и обратился к журналистам, после чего областной Минздрав провел служебную проверку и подтвердил подлинность документа.

Как установило ведомство, инцидент произошел из-за технической ошибки при автоматическом заполнении данных из электронной медицинской карты.

Под учетной записью одного из сотрудников в МКАБ фигурировала некорректная информация в полях «Профессия» и «Должность», — пояснили изданию в министерстве.

После проверки оскорбительная запись была удалена из системы. Главному врачу поликлиники поручено усилить контроль за корректностью вносимых в электронные карты данных, а служебная проверка по факту инцидента продолжается. В Минздраве заверили, что подобные случаи больше не повторятся.

Ранее жительница Ленинградской области Ольга Лебедева заявила, что не может получить выплаты, положенные ей после смерти супруга на СВО. Причиной стали нестыковки в документах погибшего: по одним данным, он умер во время исполнения обязанностей военной службы, по другим — нет.

Белгород
врачи
направления
оскорбления
больницы
