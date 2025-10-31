Россиянин получил направление в больницу с пометкой «тупой дегенерат» Житель Белгорода получил направление в больницу с оскорбительной пометкой

В Белгороде врачи выдали пациенту направление на госпитализацию с оскорбительной пометкой «тупой дегенерат» в графе о месте работы, сообщает информационный портал Go31. Мужчина обнаружил необычную запись и обратился к журналистам, после чего областной Минздрав провел служебную проверку и подтвердил подлинность документа.

Как установило ведомство, инцидент произошел из-за технической ошибки при автоматическом заполнении данных из электронной медицинской карты.

Под учетной записью одного из сотрудников в МКАБ фигурировала некорректная информация в полях «Профессия» и «Должность», — пояснили изданию в министерстве.

После проверки оскорбительная запись была удалена из системы. Главному врачу поликлиники поручено усилить контроль за корректностью вносимых в электронные карты данных, а служебная проверка по факту инцидента продолжается. В Минздраве заверили, что подобные случаи больше не повторятся.

