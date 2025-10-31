«Локомотив» против «Зенита»: кто победит в главном матче РПЛ

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встретятся петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Игра пройдет 1 ноября в 20:15 на стадионе «Газпром Арена». У кого больше шансов на победу, история противостояния команд — в материале NEWS.ru.

Как «Зенит» и «Локомотив» выступают в сезоне РПЛ

После 13 туров «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков. С начала сезона петербуржцы потерпели лишь одно поражение — в начале августа грозненский «Ахмат» оказался сильнее со счетом 1:0. Эта игра стала первой после возвращения в РПЛ для тренера Станислава Черчесова. В последнем матче чемпионата России петербуржцы одержали волевую победу над другой московской командой — «Динамо» (2:1). Зенитовцы забили в текущем сезоне 26 мячей. Они уступают по этому показателю лишь «Локомотиву», на счету которого 30 голов.

Железнодорожники являются единственной командой РПЛ, которая не знает поражений в текущем сезоне. У коллектива Михаила Галактионова 27 очков и вторая позиция в таблице — семь побед, а также шесть ничьих. В последнем туре «Локомотив» оступился в игре с тольяттинским «Акроном», сыграв вничью со счетом 1:1. До этого были одержаны две яркие победы в московских дерби — 5:3 с «Динамо» и 3:0 с ЦСКА. В матче против «Зенита» из-за перебора желтых карточек не сыграет мексиканский центральный защитник Сесар Монтес.

Кто является фаворитом матча «Зенит» — «Локомотив»

«Зенит» является фаворитом матча, но команда Галактионова может преподнести сюрприз и хорошо выступить в предстоящей игре, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, отсутствие Монтеса и возможное повреждение нападающего Дмитрия Воробьева может сказаться на итоговом результате.

«„Зенит» — фаворит, он играет дома, но «Локомотив» может преподнести сюрприз и хорошо выступить. Команда хорошо укомплектована в этом сезоне, поэтому может доставить неприятности петербуржцам. Вероятно, отсутствие Монтеса и Воробьева скажется на игре. В то же время у «Локомотива» есть футболисты, которые могут воспользоваться шансом и выдать не 100%, а 200% своих возможностей. В таких матчах возможно все. Самое главное — настрой и большая самоотдача», — сказал Булыкин.

Команды подходят к игре в хорошем настроении, заявил NEWS.ru экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт. По его мнению, по подбору футболистов коллектив Семака выглядит фаворитом, однако у железнодорожников есть свои козыри.

Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Должна быть интересная игра. „Локомотив“ — очень молодая и, самое главное, быстрая команда. Ее состав стал достаточно сбалансированным, поэтому будет упорная игра. Предсказать результат сложно. Учитывая, что „Зенит“ играет дома, у него больше шансов на победу», — сказал Раппопорт.

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «Чемпионатом» выразил мнение, что беспроигрышная серия железнодорожников в матчах против «Зенита» продолжится.

«Команда Галактионова в нормальной форме, в отличие от „Зенита“. Батраков — угроза для петербуржцев. Воробьев забивает практически в каждой игре. У „Зенита“ — Максим Глушенков, который может создать опасность», — сказал Джанашия.

Кто является лидером в «Зените» и «Локомотиве»

Лучшим бомбардиром «Зенита» является Глушенков — на его счету шесть мячей. Пять голов у Андрея Мостового, четыре — у колумбийца Матео Кассьерры, по три — у Александра Соболева и бразильца Густаво Мантуана. Кассьерро не примет участия в матче из-за травмы. Кроме того, серьезное давление на соперника могут оказать бразильские футболисты «Зенита» — центральный полузащитник Вендел (0+2 по системе «гол плюс пас»), крайние Луис Энрике и Педро (оба — 1+1).

В топ-3 бомбардиров лиги входят два игрока «Локомотива». С небольшим отрывом список возглавляет 20-летняя звезда команды Алексей Батраков — 10 мячей (плюс четыре голевые передачи). На третьем месте идет нападающий Воробьев с семью голами. Однако форвард, вероятно, не сыграет в матче из-за повреждения, полученного во встрече против «Акрона». В составе красно-зеленых также стоит отметить форварда Николая Комличенко (3+2 по системе «гол плюс пас»), полузащитников Зелимхана Бакаева и Дмитрия Баринова (2+4), а также Александра Руденко (2+2).

Алексей Батраков на тренировке Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

История противостояния «Зенита» и «Локомотива»

Субботний матч между «Зенитом» и «Локомотивом» станет 132-м в истории противостояния клубов. Петербуржцы одержали 47 побед, 42 раза матча остались за железнодорожниками, 43 раза была зафиксирована ничья.

В истории чемпионатов России небольшой перевес есть на стороне «Зенита». Сине-бело-голубые победили в 23 матчах, «Локомотив» — в 19, 25 поединков закончились вничью.

В официальных матчах в 2025 году команды встречались один раз. В прошлом розыгрыше РПЛ в апреле команды сыграли вничью со счетом 1:1.

