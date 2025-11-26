Появились кадры ночного штурма подмосковного рехаба, где истязали детей

Штурм нелегального реабилитационного центра в подмосковном Дедовске, где истязали пациентов, попал на видео. По информации Telegram-канала Baza, один из воспитателей до последнего старался не впускать силовиков внутрь. Полицейским пришлось кувалдой выбивать дверь, окна в учреждении изнутри были затянуты черной пленкой.

Спасательные работы продолжались всю ночь, в это время подростки кричали и просили поскорее вытащить их из больницы, которая стала настоящей камерой пыток. По некоторым данным, сотрудники рехаба держали детей взаперти, связывали их, избивали и заставляли есть собачий корм.

Кроме того, в учреждении оказывали психологическое давление на родителей своих подопечных. Взрослым запрещали расспрашивать детей об их состоянии, объясняя это якобы тем, что такие меры необходимы для реабилитации, чтобы не отвлекать подростков от занятий.

Ранее сообщалось, что владелице рехаба может грозить до 20 лет лишения свободы. Как заявил адвокат Вадим Багатурия, в отношении женщины может быть применено наказание за совокупность совершенных в учреждении преступлений — начиная от истязания и заканчивая причинением тяжкого вреда здоровью.

До этого глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что детей, находившихся в нелегальном реабилитационном центре, уже передали их родителям. Часть подростков направили в специализированные социальные учреждения.