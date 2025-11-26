Детей из незаконного российского рехаба вернули родителям Детей из незаконного реабилитационного центра передали родителям в Подмосковье

Детей, находившихся в нелегальном реабилитационном центре в подмосковном Дедовске, передали их родителям, сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Часть подростков направили в специализированные социальные учреждения.

Ранее сообщалось, что ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело после истязания и удержания подростков в незаконном реабилитационном центре в подмосковной Истре. По данным следствия, здоровью одного из постояльцев центра был причинен тяжкий вред.

