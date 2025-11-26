День матери
26 ноября 2025 в 11:31

Детей из незаконного российского рехаба вернули родителям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Детей, находившихся в нелегальном реабилитационном центре в подмосковном Дедовске, передали их родителям, сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Часть подростков направили в специализированные социальные учреждения.

Дети из незаконного реабилитационного центра переданы родителям, а восемь подростков из них размещены в специализированных социальных учреждениях, — написала Витушева.

Ранее сообщалось, что ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело после истязания и удержания подростков в незаконном реабилитационном центре в подмосковной Истре. По данным следствия, здоровью одного из постояльцев центра был причинен тяжкий вред.

До этого в Краснодарском крае возбуждены уголовные дела об истязаниях и неисполнении родительских обязанностей в отношении 32-летнего мужчины. Следствие установило, что безработный местный житель пытал электрошокером 10-летнюю дочь и восьмилетнего сына, ставил их на горох и избивал. Отец воспитывал детей в одиночку после смерти супруги от ковида. Сейчас дети проходят восстановление в реабилитационном центре.

