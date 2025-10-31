Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 11:16

Экс-футболист «Локомотива» пообещал «Зениту» проблемы в очном матче РПЛ

Экс-футболист Булыкин: «Локомотив» может преподнести сюрприз в матче с «Зенитом»

Игроки ФК «Зенит» Игроки ФК «Зенит» Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

«Зенит» является фаворитом в матче против «Локомотива», но команда Михаила Галактионова может преподнести сюрприз и хорошо выступить в предстоящей игре 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, отсутствие у столичного клуба центрального защитника Сесара Монтеса и возможное повреждение нападающего Дмитрия Воробьева может сказаться на итоговом результате.

«Зенит» — фаворит, играют дома, но «Локомотив» может преподнести сюрприз и хорошо выступить, все-таки команда хорошо укомплектована в этом сезоне, поэтому может доставить «Зениту» неприятности. Отсутствие Монтеса и Воробьева может сказаться на игре. В то же время у «Локомотива» есть футболисты, которые могут воспользоваться шансом и выдать не 100%, а 200% своих возможностей. В таких матчах — как у нас говорят, дерби двух столиц, — возможно все. Самое главное — настрой и большая самоотдача, — сказал Булыкин.

«Локомотив» находится на втором месте в РПЛ с 27 очками. У «Зенита» на данный момент четвертая позиция с 26 баллами. Матч пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге в 20:15 мск.

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что молодому полузащитнику команды Матвею Кисляку следует выбирать не клуб, а тренера в случае отъезда в Европу. Он отметил, что футболист «влюблен в мяч».

ФК Зенит
Локомотив
футбол
РПЛ
