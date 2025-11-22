Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 18:08

Румыния экстренно направила истребители к границе с Украиной

ВВС Румынии подняли два истребителя для патрулирования границы с Украиной

Фото: Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Два румынских истребителя F-16 Fighting Falcon были подняты в ночную смену для контроля воздушного пространства у украинской границы, сообщило Министерство национальной обороны страны. Самолеты взлетели с 86-й авиабазы в уезде Кэлэраш после получения данных о беспилотниках в районе Измаила.

Два истребителя F-16 Fighting Falcon были подняты с авиабазы 86 в ночь с 21 на 22 ноября для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной. <...> Не были зарегистрированы случаи проникновения беспилотников в воздушное пространство Румынии, — говорится в сообщении.

Ранее оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о подъеме в воздух истребителей национальных ВВС и сил НАТО над территорией республики. Согласно предоставленной информации, данная мера была вызвана возможной угрозой БПЛА со стороны Украины.

Кроме того, после утверждения парламентом Японии Санаэ Такаити на посту премьер-министра два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России выполнили полет над акваторией Японского моря. Воздушные суда находились в данном районе в течение нескольких часов, что потребовало подъема японских истребителей F-15J.

Румыния
Украина
истребители
границы
