Тренер ЦСКА дал совет молодой звезде команды по поводу карьеры в Европе Челестини: Кисляку надо выбирать не клуб, а заинтересованного в нем тренера

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что молодому полузащитнику команды Матвею Кисляку следует выбирать не клуб, а тренера в случае отъезда в Европу. Он отметил, что футболист «влюблен в мяч».

Играть в еврокубках — очень важно. Надеюсь, что в следующем году вещи вне футбола станут лучше и мы вернемся. Матвей может играть в любом европейском чемпионате. Ему нужен мяч, Кисляк влюблен в него. Единственный совет, который бы я дал: выбирать не клуб, а тренера. Важно, чтобы в Матвее был заинтересован именно тренер, — заявил Челестини.

В текущем сезоне 20-летний Кисляк набрал 4+4 по системе «гол+пас» в 19 матчах за армейский клуб.

