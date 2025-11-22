Названа необычная причина транспортного коллапса в Херсонской области Первый снегопад стал причиной транспортного коллапса в Херсонской области

Противодроновые заграждения из рыболовных сетей на дорогах подконтрольной Киеву части Херсонской области вызвали транспортный коллапс после первого снегопада, сообщает MK.RU. Конструкции не выдержали нагрузки и обрушились на автострады, полностью перекрыв движение.

Инициатива по установке сетей между столбами вдоль трасс представлялась как бюджетный способ защиты от беспилотников. Однако осадки привели к падению опор и самих заграждений, создав на дорогах завалы из брусьев и спутанных сетей.

Ранее в Главном управлении МЧС по Башкирии сообщили о введении ограничений для движения грузовиков и автобусов на отдельных участках трасс в Белорецком и Архангельском районах. Решение связано с опасными метеоявлениями: ледяным дождем, образованием гололеда и снижением видимости на дорогах.

Кроме того, в екатеринбургском аэропорту Кольцово несколько воздушных судов не смогли осуществить посадку из-за сложных погодных условий. Как сообщили представители гавани, снегопад и ледяной дождь вынудили перенаправить рейсы на запасные аэродромы.