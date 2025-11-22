Российская ПВО перехватила девять дронов ВСУ за шесть часов

Российская ПВО перехватила девять дронов ВСУ за шесть часов Минобороны: российская ПВО ликвидировала девять дронов ВСУ за шесть часов

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов за шесть часов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Восемь БПЛА сбиты над Белгородской областью и один — над Курской областью.

22 ноября текущего года в период с 12:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Ранее беспилотники центра «Рубикон» успешно нейтрализовали несколько украинских дронов. Среди них были разведывательные аппараты «Лелека» и Shark, немецкий дрон-камикадзе Vector, барражирующий боеприпас «Батон» и дрон-бомбардировщик Backfire-70.

До этого силы ПВО успешно отразили ночную атаку украинских беспилотников на шесть районов Ростовской области. В Миллерово и Миллеровском районе повреждены административное здание, частный дом и хозяйственные постройки. Обошлось без жертв и пострадавших.