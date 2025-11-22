Стали известны подробности борьбы Алдонина с тяжелой болезнью

Telegram-канал Sport Baza пишет, что экс-капитан ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин проходил курс лечения в немецких медицинских учреждениях. Канал сообщает, что бывший футболист неоднократно обращался к германским специалистам, однако достичь результата якобы не удалось.

Авторы уточнили, что Алдонин сохранял информацию о проблемах со здоровьем в строгой конфиденциальности, не распространяясь о своем состоянии. По данным канала, в последнее время якобы было зафиксировано прогрессирование болезни.

Ранее СМИ написали, что у бывшего футболиста ЦСКА и сборной России диагностировали серьезное заболевание, требующее продолжительного и дорогостоящего лечения. Алдонин является обладателем Кубка УЕФА 2005 года, двукратным чемпионом России и пятикратным победителем Кубка страны. В составе национальной сборной он провел 29 матчей, отдав одну голевую передачу.

