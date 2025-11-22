Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 19:40

Российские СМИ не пустили на пресс-конференцию одного европейского лидера

Журналистов из России не допустили до пресс-конференции Мерца на саммите G20

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Представители российских средств массовой информации не были допущены на пресс-конференцию канцлера Германии Фридриха Мерца в рамках саммита G20, сообщает корреспондент РИА Новости. Немецкая делегация ограничила доступ для журналистов.

Работникам СМИ из России в ответ на их вопрос заявили, что мероприятие открыто исключительно для немецких корреспондентов. Данный инцидент произошел во время работы международного форума в ЮАР.

Ранее стало известно, что поддержка правительства Германии во главе с Мерцем опустилась до рекордного минимума. Всего 22% жителей ФРГ одобряют деятельность кабинета министров, в то время как 67% респондентов выразили отрицательную оценку. Личный рейтинг канцлера также снизился до 25%, при этом 64% участников опроса критически относятся к его работе.

Кроме того, руководитель отдела страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил о неудовлетворительной работе канцлера Германии на занимаемом посту. По его оценке, немецкий политик игнорирует критику со стороны коллег и не пользуется поддержкой даже в рамках своей партии.

Фридрих Мерц
Германия
саммиты
G20
пресс-конференции
журналисты
СМИ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Огромный алабай чуть не растерзал ребенка на глазах прохожих
Умер личный модельер принцессы Дианы
Россиянка выдумала дочь и обманула моряка на почти миллион рублей
Гранд-канал в Венеции «позеленел» от вида Греты Тунберг
SHAMAN и Мизулина с кольцами и двойниками: кадры сольного концерта в Кремле
Военный бунт в Киеве, «Пугачева» в розыске, Украина в огне: что дальше
Обратный отсчет пошел: США дали Зеленскому срок — что он выберет?
«Представляете угрозу»: народному артисту России отказали в шенгенской визе
Евросоюз решил перекроить мирный план Трампа по Украине
Онколог оценил возможные последствия операции Алдонина
Российские СМИ не пустили на пресс-конференцию одного европейского лидера
Стали известны подробности борьбы Алдонина с тяжелой болезнью
«Сенсации не ждите»: SHAMAN поделился подробностями бракосочетания
В России пропали лекарства от диабета? Что известно, куда они делись
Стало известно, какие пункты плана США по Украине Европа хочет «исправить»
Стало известно, как США хотят обсудить с Россией мирный план
SHAMAN и Мизулина встретились со своими двойниками в Кремле
Российская ПВО перехватила девять дронов ВСУ за шесть часов
Депутат Колесник назвал митинг в Киеве антимайданом
«Большая вероятность»: россиянам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.