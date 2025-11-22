Российские СМИ не пустили на пресс-конференцию одного европейского лидера Журналистов из России не допустили до пресс-конференции Мерца на саммите G20

Представители российских средств массовой информации не были допущены на пресс-конференцию канцлера Германии Фридриха Мерца в рамках саммита G20, сообщает корреспондент РИА Новости. Немецкая делегация ограничила доступ для журналистов.

Работникам СМИ из России в ответ на их вопрос заявили, что мероприятие открыто исключительно для немецких корреспондентов. Данный инцидент произошел во время работы международного форума в ЮАР.

Ранее стало известно, что поддержка правительства Германии во главе с Мерцем опустилась до рекордного минимума. Всего 22% жителей ФРГ одобряют деятельность кабинета министров, в то время как 67% респондентов выразили отрицательную оценку. Личный рейтинг канцлера также снизился до 25%, при этом 64% участников опроса критически относятся к его работе.

Кроме того, руководитель отдела страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил о неудовлетворительной работе канцлера Германии на занимаемом посту. По его оценке, немецкий политик игнорирует критику со стороны коллег и не пользуется поддержкой даже в рамках своей партии.