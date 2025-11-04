«Даже в собственной партии»: политолог указал на большой недостаток Мерца Политолог Белов заявил, что Мерц непопулярен даже в своей партии

Канцлер Германии Фридрих Мерц плохо проявляет себя на посту и совершенно не реагирует на критику коллег, заявил руководитель отдела страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, которые приводит РИА Новости, немецкий политик непопулярен даже в собственной партии.

Мерц не реагирует на критику коллег. Он плохо проявляет себя как канцлер и непопулярен даже в собственной партии, — констатировал Белов.

Вместе с этим он признал, что у Мерца хватает преданных сторонников. Кроме того, поскольку до выборов еще далеко, рейтинги канцлера ФРГ не играют большой роли, признал политолог.

Ранее Белов выразил мнение, что правительство Германии может оказаться на грани распада на фоне требования Социал-демократической партии ввести налог для богатых граждан. В качестве ключевых причин он также выделил бюджетный дефицит в €22 млрд, жесткую позицию ХДС/ХСС против повышения налогов и предстоящую пенсионную реформу, которая может обострить конфликт внутри страны.