Германии предрекли распад правительства раньше времени Политолог Белов: правительство ФРГ может быть распущено раньше срока

Правительство Германии может оказаться на грани распада на фоне требования Социал-демократической партии ввести налог для богатых граждан, заявил политолог Владислав Белов в беседе с РИА Новости. Эксперт в качестве ключевых причин также выделил бюджетный дефицит в €22 млрд, жесткую позицию ХДС/ХСС против повышения налогов и предстоящую пенсионную реформу, которая может обострить конфликт внутри страны.

Союз СДПГ и ХДС/ХСС обусловлен исключительно политической необходимостью. Идеологически эти партии несовместимы. Нынешние противоречия могут привести к институциональному кризису, — отметил политолог.

Ранее внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен заявила, что Германия должна полностью прекратить помощь Вооруженным силам Украины. Так она отреагировала на задержание украинца, причастного к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Украинца, который может быть причастен к подрывам «Северных потоков», задержали в Италии 21 августа. В связи с этим Дагделен возмутилась, что немецкие власти продолжают перечислять Киеву миллиарды.