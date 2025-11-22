«Набивали карманы»: украинцы пришли в ярость из-за скандала с Миндичем WP: коррупционный скандал с Миндичем вызвал ярость на Украине

Жители Украины пришли в ярость из-за коррупционного скандала, в котором оказался замешан бизнесмен и соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, сообщает газета Washington Post со ссылкой на депутата оппозиционной партии «Европейская солидарность» Иванну Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, пока простых украинцев отправляли на смерть, правящая элита набивала свои карманы.

Этот коррупционный скандал вызвал ярость из-за того, что правящая элита страны могла набивать свои карманы, в то время как отправляла войска умирать во имя демократии и западных ценностей, что усиливает давление на Зеленского, — говорится в материале.

Депутат обратила внимание, что коррупционный скандал прогремел в то время, когда многие украинцы проводят без электричества половину дня или больше. Все это вызвало «осязаемое чувство уныния» в стране.

Люди приняли это очень близко к сердцу и искренне возмущены, — констатировала Климпуш-Цинцадзе.

Ранее Миндича, которого прозвали «кошельком Зеленского», объявили в розыск. Кроме того, в базе МВД Украины появился финансист Александр Цукерман. В карточках указаны даты их исчезновения и статьи обвинения, связанные с легализацией денег и участием в преступной организации.