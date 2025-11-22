Нарколог предупредил о неочевидной опасности алкоголя

Злоупотребление алкоголем приводит к постепенному сокращению объема мозга — корковой атрофии, заявил Lenta.ru психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов. По его словам, это напрямую влияет на интеллект.

Регулярное злоупотребление алкоголем приводит к постепенному сокращению объема мозга — корковой атрофии. Мозг буквально усыхает. У хронически пьющих людей уменьшается объем как серого, так и белого вещества. Это напрямую влияет на интеллект, скорость мышления и способность к обучению, — предупредил Хакимзанов.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что связь между употреблением алкоголя и развитием рака является научно доказанным фактом. По его словам, Всемирная организация здравоохранения отнесла этанол к канцерогену первой группы. При этом риск развития онкологических заболеваний есть вне зависимости от вида алкоголя.

До этого нарколог Виталий Холдин рассказал, что употребление спиртных напитков не снимает стресс, а повышает его уровень. Он отметил, что этанол в составе алкоголя нарушает работу нервной системы.