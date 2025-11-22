Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 18:50

Нарколог предупредил о неочевидной опасности алкоголя

Нарколог Хакимзанов: злоупотребление алкоголем сокращает объем мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Злоупотребление алкоголем приводит к постепенному сокращению объема мозга — корковой атрофии, заявил Lenta.ru психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов. По его словам, это напрямую влияет на интеллект.

Регулярное злоупотребление алкоголем приводит к постепенному сокращению объема мозга — корковой атрофии. Мозг буквально усыхает. У хронически пьющих людей уменьшается объем как серого, так и белого вещества. Это напрямую влияет на интеллект, скорость мышления и способность к обучению, — предупредил Хакимзанов.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что связь между употреблением алкоголя и развитием рака является научно доказанным фактом. По его словам, Всемирная организация здравоохранения отнесла этанол к канцерогену первой группы. При этом риск развития онкологических заболеваний есть вне зависимости от вида алкоголя.

До этого нарколог Виталий Холдин рассказал, что употребление спиртных напитков не снимает стресс, а повышает его уровень. Он отметил, что этанол в составе алкоголя нарушает работу нервной системы.

Россия
врачи
наркологи
алкоголики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Огромный алабай чуть не растерзал ребенка на глазах прохожих
Умер личный модельер принцессы Дианы
Россиянка выдумала дочь и обманула моряка на почти миллион рублей
Гранд-канал в Венеции «позеленел» от вида Греты Тунберг
SHAMAN и Мизулина с кольцами и двойниками: кадры сольного концерта в Кремле
Военный бунт в Киеве, «Пугачева» в розыске, Украина в огне: что дальше
Обратный отсчет пошел: США дали Зеленскому срок — что он выберет?
«Представляете угрозу»: народному артисту России отказали в шенгенской визе
Евросоюз решил перекроить мирный план Трампа по Украине
Онколог оценил возможные последствия операции Алдонина
Российские СМИ не пустили на пресс-конференцию одного европейского лидера
Стали известны подробности борьбы Алдонина с тяжелой болезнью
«Сенсации не ждите»: SHAMAN поделился подробностями бракосочетания
В России пропали лекарства от диабета? Что известно, куда они делись
Стало известно, какие пункты плана США по Украине Европа хочет «исправить»
Стало известно, как США хотят обсудить с Россией мирный план
SHAMAN и Мизулина встретились со своими двойниками в Кремле
Российская ПВО перехватила девять дронов ВСУ за шесть часов
Депутат Колесник назвал митинг в Киеве антимайданом
«Большая вероятность»: россиянам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.