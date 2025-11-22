Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 18:54

Британские ученые заявили о смертельном оружии, способном менять память

Guardian: ученые могут разработать изменяющее сознание мозговое оружие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Современные достижения в области нейронауки и искусственного интеллекта сделали возможным создание так называемого мозгового оружия, способного воздействовать на человеческое сознание, память и поведение, пишет The Guardian со ссылкой на исследования ученых Майкла Кроули и Малкольма Дандо из Брэдфордского университета. Речь идет о манипулировании центральной нервной системой.

Мы вступаем в эпоху, когда сам мозг может стать полем битвы. Инструменты манипулирования центральной нервной системой — для успокоения, дезориентации или даже принуждения — становятся все более точными, доступными и привлекательными для государств, — сказал Кроули.

Ученые намерены представить свою работу в Гааге на предстоящей встрече государств. Они планируют заявить о необходимости срочных международных мер для предотвращения военного применения нейротехнологий. В частности, Кроули и Дандо проанализировали интеграцию последних разработок в нейронауке, фармакологии и искусственном интеллекте. Они пришли к выводу, что это создает принципиально новые угрозы безопасности.

Ранее стало известно, что китайские хакеры впервые применили нейросеть Claude Code для проведения автономной кибератаки на финансовые и государственные учреждения. ИИ самостоятельно осуществил до 90% операций, что является беспрецедентным случаем в мировой практике кибербезопасности.

ученые
оружие
мозг
разработки
нейросети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер личный модельер принцессы Дианы
Россиянка выдумала дочь и обманула моряка на почти миллион рублей
Гранд-канал в Венеции «позеленел» от вида Греты Тунберг
SHAMAN и Мизулина с кольцами и двойниками: кадры сольного концерта в Кремле
Военный бунт в Киеве, «Пугачева» в розыске, Украина в огне: что дальше
Обратный отсчет пошел: США дали Зеленскому срок — что он выберет?
«Представляете угрозу»: народному артисту России отказали в шенгенской визе
Евросоюз решил перекроить мирный план Трампа по Украине
Онколог оценил возможные последствия операции Алдонина
Российские СМИ не пустили на пресс-конференцию одного европейского лидера
Стали известны подробности борьбы Алдонина с тяжелой болезнью
«Сенсации не ждите»: SHAMAN поделился подробностями бракосочетания
В России пропали лекарства от диабета? Что известно, куда они делись
Стало известно, какие пункты плана США по Украине Европа хочет «исправить»
Стало известно, как США хотят обсудить с Россией мирный план
SHAMAN и Мизулина встретились со своими двойниками в Кремле
Российская ПВО перехватила девять дронов ВСУ за шесть часов
Депутат Колесник назвал митинг в Киеве антимайданом
«Большая вероятность»: россиянам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Бюджетное утепление дачи для уютной зимы без переплат и своими руками
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.