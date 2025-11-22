Британские ученые заявили о смертельном оружии, способном менять память

Современные достижения в области нейронауки и искусственного интеллекта сделали возможным создание так называемого мозгового оружия, способного воздействовать на человеческое сознание, память и поведение, пишет The Guardian со ссылкой на исследования ученых Майкла Кроули и Малкольма Дандо из Брэдфордского университета. Речь идет о манипулировании центральной нервной системой.

Мы вступаем в эпоху, когда сам мозг может стать полем битвы. Инструменты манипулирования центральной нервной системой — для успокоения, дезориентации или даже принуждения — становятся все более точными, доступными и привлекательными для государств, — сказал Кроули.

Ученые намерены представить свою работу в Гааге на предстоящей встрече государств. Они планируют заявить о необходимости срочных международных мер для предотвращения военного применения нейротехнологий. В частности, Кроули и Дандо проанализировали интеграцию последних разработок в нейронауке, фармакологии и искусственном интеллекте. Они пришли к выводу, что это создает принципиально новые угрозы безопасности.

Ранее стало известно, что китайские хакеры впервые применили нейросеть Claude Code для проведения автономной кибератаки на финансовые и государственные учреждения. ИИ самостоятельно осуществил до 90% операций, что является беспрецедентным случаем в мировой практике кибербезопасности.