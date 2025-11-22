В ЕС ради Украины захотели доработать мирный план Трампа Reuters: лидеры Евросоюза уверены, что план США по Украине нужно доработать

Лидеры Европейского союза полагают, что американский план по урегулированию украинского конфликта нуждается в дополнительной доработке, пишет агентство Reuters. По данным агентства, европейских политиков также беспокоит пункт документа о сокращение численности Вооруженных сил Украины. Это положение в ЕС сочли неприемлемым для Киева.

План США, поддерживающий ключевые требования России, был встречен умеренной критикой во многих европейских столицах, где лидеры пытались сбалансировать похвалу Трампу за попытку положить конец боевым действиям, но также признавали, что для Киева некоторые условия его предложения неприемлемы, — сказано в публикации.

Ранее обозреватель Сияменд Качмаз писал, что Украина оказалась в тупиковой ситуации в своих попытках урегулировать конфликт с Россией. По его оценке, Киев столкнулся с серьезной дилеммой на фоне усиления рисков на фронте и снижения уровня поддержки со стороны Соединенных Штатов. Качмаз подчеркнул, что большинство государств ожидают скорейшего завершения военных действий, поскольку конфликт продолжает оказывать негативное влияние на мировую экономику.