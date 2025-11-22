Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 15:20

На Западе заговорили о тупиковом положении Украины в переговорах

CNN Turk: Украина зашла в тупик в попытках урегулировать конфликт с Россией

Украина на текущем этапе попыток урегулировать конфликт с Россией зашла в тупик, заявил обозреватель CNN Turk Сияменд Качмаз. По его словам, Киев оказался перед дилеммой на фоне растущих рисков на фронте и снижения терпения США.

Если бы [в 2022 году] в Стамбуле были подписаны договоренности, не было бы ни суровых условий, которые есть сегодня, ни столько погибших, ни разрушенных городов. Теперь ситуация превратилась в настоящую дилемму для Украины. Если она подпишет [план из 28 пунктов], то столкнется с реакцией внутри. Если же нет, то <...> риск потери новых территорий растет с каждым днем, — говорится в публикации.

Качмаз подчеркнул, что большинство стран ожидают скорейшего завершения конфликта, поскольку война влияет на мировую экономику, торговлю и финансовые механизмы. Он отметил колебания позиции Киева между США и европейскими лидерами и указал на невозможность проведения референдума в текущих условиях. По его мнению, ближайшие дни станут ключевыми для принятия решений.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Европа предложит не план урегулирования украинского конфликта, а стратегию сдерживания России. По его мнению, ЕС отвергает мирные инициативы США, рассматривая их как капитуляцию Украины, и намерен участвовать в создании новой архитектуры европейской безопасности.

