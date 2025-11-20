Эффектное горячее на праздничный стол: курица с картошкой в новой интерпретации

Приготовьте на праздничный стол эффектное и невероятно вкусное горячее блюдо — рулет с беконом, курицей и картофельным пюре.

Вам понадобится: 300 г тонко нарезанного бекона, 400 г куриного филе, 500 г готового картофельного пюре, 100 г твердого сыра, соль, перец, прованские травы. Форму для запекания застелите пергаментом так, чтобы края свисали. Выложите полоски бекона внахлест, чтобы получился прямоугольный «ковер». Куриное филе нарежьте пластинами, отбейте, посолите, поперчите. На бекон равномерно распределите половину пюре, сверху — слой куриного филе. Покройте оставшимся пюре, посыпьте тертым сыром. Аккуратно накройте свисающими краями бекона, формируя рулет. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Вкус — фантастическое сочетание хрустящего солоноватого бекона, нежнейшей сочной курицы и воздушного сливочного пюре. Такая курица с картошкой в новой интерпретации гарантированно вызовет восторг!

