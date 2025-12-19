Новый год-2026
Главный номер новогоднего меню — нежные медальоны с картофельным гратеном. Простое праздничное горячее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте медальоны с картофельным гратеном — главный акцент новогоднего стола. Это блюдо с эффектом ресторанной подачи, где нежная свинина встречается с воздушной картофельной запеканкой под хрустящей сырной корочкой. Идеальное горячее для тех, кто ценит гармонию вкуса и элегантную простоту.

Вкус — это тандем сочных обжаренных медальонов с легкими сливочными нотками и невероятно бархатистого картофельного гратена, пропитанного чесноком и сыром. Изысканно, сытно и безупречно!

Рецепт: для гратена очистите и нарежьте тонкими ломтиками 800 г картофеля. В миске смешайте 300 мл сливок 20%, 100 мл молока, 2 измельченных зубчика чеснока, соль, перец и щепотку мускатного ореха. В форму для запекания, смазанную сливочным маслом, выложите картофель веером, залейте сливочной смесью и посыпьте 100 г тертого сыра грюйер или чеддер. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 190 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут до румяности. Параллельно нарежьте 600 г свиной вырезки на порционные куски, отбейте, посолите и поперчите. Обжарьте медальоны на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте, выложив медальон на тарелку рядом с порцией гратена, украсив свежим розмарином и томатами черри. Блюдо можно собрать заранее, а перед приходом гостей лишь разогреть в духовке.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

ужины
рецепты
новогодний стол
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
