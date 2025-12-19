Королева новогоднего застолья — курица в апельсиново-медовой глазури. Ярко, сочно и празднично

Это блюдо превратит ваш ужин в настоящий пир. Сочетание липкой, карамелизованной медово-цитрусовой глазури и невероятно сочного, ароматного мяса под хрустящей кожицей создает вкус, достойный королевского стола. Яркий, солнечный вид запеченной курицы и волнующий аромат апельсина с пряными травами наполнят дом атмосферой большого праздника, а простота приготовления позволит вам насладиться предновогодним вечером вместе со всеми.

Для приготовления вам понадобится: целая курица весом 1,8–2 кг, 2 крупных апельсина, 5 столовых ложек жидкого меда, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 чайная ложка паприки, соль и черный перец по вкусу, несколько веточек свежего тимьяна или розмарина.

Курицу тщательно промокните бумажным полотенцем. Один апельсин нарежьте крупными дольками вместе с кожурой. Натрите тушку снаружи и изнутри смесью соли, перца и паприки, внутрь положите дольки апельсина и веточки зелени. Для глазури смешайте в мисочке сок второго апельсина, мед, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок и оливковое масло. Полейте курицу половиной глазури, аккуратно распределяя ее под кожицу на грудке и полностью покрывая поверхность. Оставьте мариноваться на 30–60 минут. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите курицу в форму грудкой вверх, запекайте около 1 часа 20 минут, каждые 20–25 минут поливая ее соком из формы и оставшейся глазури. Чтобы кожица не подгорела, в конце можно накрыть ее фольгой. Готовность проверьте, проколов ножку: сок должен быть прозрачным. Дайте курице «отдохнуть» 15 минут под фольгой перед подачей.

