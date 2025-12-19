Встречаем Новый год вкусно — румяная курица, фаршированная яблоками и черносливом. Идеальное горячее к празднику

Это блюдо создает в доме неповторимую праздничную атмосферу еще до того, как его подадут на стол. Нежная курица с хрустящей золотистой кожицей, наполненная ароматной начинкой из печеных яблок и сладкого чернослива, становится настоящим центром торжества. Сочетание соков мяса и фруктов в процессе запекания дает потрясающий соус, а само блюдо выглядит эффектно и при этом готовится удивительно просто.

Вам понадобится: целая курица весом 1,5-2 кг, 3 средних кисло-сладких яблока, 150 г чернослива без косточек, 2 столовые ложки меда, 3 зубчика чеснока, столовая ложка горчицы, соль, молотый черный перец и сушеные травы (прованские или тимьян) по вкусу, 2 столовые ложки растительного масла.

Курицу тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Натрите ее снаружи и изнутри смесью соли, перца и трав. Чернослив залейте кипятком на 10 минут для мягкости, затем обсушите и крупно нарежьте. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте дольками. Смешайте яблоки и чернослив — это будет начинка. Начините курицу фруктовой смесью, отверстие закрепите зубочистками или зашейте нитью. Соедините мед, горчицу, раздавленный чеснок и растительное масло. Этой смесью обильно смажьте всю поверхность курицы. Выложите птицу в форму для запекания грудкой вверх. Поставьте в разогретую до 200 °C духовку. Запекайте около 1,5 часов, периодически поливая ее выделившимся соком, до румяной корочки и полной готовности. Дайте блюду отдохнуть 15 минут под фольгой перед подачей.

