19 декабря 2025 в 18:58

Новый год без хлопот: сочная курица и тающий картофель. Блюдо, которое соберет всю семью за столом

Встречать Новый год нужно с удовольствием, а не у плиты. Это горячее блюдо — идеальное решение для праздничного ужина: минимум подготовки, максимум вкуса и тот самый уютный аромат, который создает настроение. Нежное куриное филе и картофель, пропитанный пряным маслом с чесноком и травами, запекаются вместе, образуя гармоничный дуэт. Простота исполнения гарантирует безупречный результат даже в самый разгар праздничной суеты.

Для приготовления вам понадобится: 600 г куриного филе, 800 г картофеля, 4 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка лимонного сока, 4 зубчика чеснока, 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка сушеного прованса, соль и черный перец по вкусу, несколько веточек свежего тимьяна или розмарина для подачи.

Куриное филе промокните бумажным полотенцем и нарежьте крупными кусками. Картофель очистите и нарежьте средними дольками. В большой миске приготовьте маринад: смешайте оливковое масло, лимонный сок, пропущенный через пресс чеснок, паприку, прованс, соль и перец. Половиной маринада полейте курицу, второй половиной — картофельные дольки, хорошо перемешайте. Дайте постоять 15–20 минут. Разогрейте духовку до 200 °C. На противень, застеленный бумагой для выпечки, выложите картофель. Запекайте его 25 минут. Затем достаньте противень, переверните дольки и разложите между ними кусочки маринованной курицы. Готовьте еще 20–25 минут до румяности курицы и мягкости картофеля. Подавайте блюдо горячим, украсив свежими травами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

