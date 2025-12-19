Мимоза устарела. «Золотой феникс» — мастхэв для вашего стола. С ним Новый год будет вдвойне вкуснее

Пора вдохнуть новую жизнь в праздничное меню! Этот салат — дерзкая и эффектная альтернатива привычной слоёной классике. В нём нет места обыденности: сочетание дымной курицы, сочных тропических ноток ананаса и благородной хрусткости орехов создаёт неожиданную и захватывающую гармонию. «Золотой феникс» не просто блюдо, а яркое кулинарное заявление, которое запомнится гостям и станет главной темой разговора за столом.

Для салата подготовьте: 300 г копчёной курицы, 1 банку консервированных ананасов (кольца или кубики), 100 г твёрдого сыра, 3 яйца, 1 среднюю луковицу, 80 г ядер грецких орехов, майонез для заправки, соль по вкусу. Для подачи: свежая зелень.

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками и обдайте кипятком, чтобы ушла лишняя горечь, или замаринуйте в слабом уксусе. Копчёную курицу нарежьте небольшими кубиками. Сыр и яйца натрите на крупной тёрке. Ананасы обсушите от сиропа и нарежьте кубиками. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. Выкладывайте салат слоями на плоское блюдо, слегка промазывая каждый майонезом. Последовательность: курица, затем лук, половина сыра, ананасы, яйца, оставшийся сыр. Верхний слой и бока густо покройте смесью майонеза и мелко порубленных орехов, создавая эффект «золотистого гнезда». Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа. Перед подачей украсьте веточками зелени и дольками ананаса.

