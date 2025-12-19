Домашний холодец без желатина — секрет деревенской кухни для густого студня и насыщенного вкуса

Холодец всегда был главным зимним блюдом, но современные хозяйки часто сталкиваются с проблемой — вместо плотного студня получается жидкий бульон. На самом деле идеальный результат зависит не от добавок, а от правильного сочетания мяса и технологии варки.

Секрет густого холодца — свинина с высоким содержанием коллагена, например рулька и ножки, и курица для диетического мяса. Мясо предварительно замачивают на ночь, затем варят сначала свинину 2 часа, снимая пену, потом добавляют курицу и готовят 4–5 часов на медленном огне.

За час до конца в бульон отправляют лук и морковь, соль добавляют в самом конце. Разобранное мясо выкладывают в миски, украшая овощами, и заливают процеженным бульоном. После остывания при комнатной температуре холодец полностью застывает без желатина, превращаясь в настоящий деревенский студень с насыщенным вкусом.

