Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 17:54

Домашний холодец без желатина — секрет деревенской кухни для густого студня и насыщенного вкуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Холодец всегда был главным зимним блюдом, но современные хозяйки часто сталкиваются с проблемой — вместо плотного студня получается жидкий бульон. На самом деле идеальный результат зависит не от добавок, а от правильного сочетания мяса и технологии варки.

Секрет густого холодца — свинина с высоким содержанием коллагена, например рулька и ножки, и курица для диетического мяса. Мясо предварительно замачивают на ночь, затем варят сначала свинину 2 часа, снимая пену, потом добавляют курицу и готовят 4–5 часов на медленном огне.

За час до конца в бульон отправляют лук и морковь, соль добавляют в самом конце. Разобранное мясо выкладывают в миски, украшая овощами, и заливают процеженным бульоном. После остывания при комнатной температуре холодец полностью застывает без желатина, превращаясь в настоящий деревенский студень с насыщенным вкусом.

Ранее сообщалось, что, когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной шубы.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый год без хлопот: сочная курица и тающий картофель. Блюдо, которое соберет всю семью за столом
Общество
Новый год без хлопот: сочная курица и тающий картофель. Блюдо, которое соберет всю семью за столом
Идеальный картофель фри дома — секрет ресторанной хрустящей корочки без фритюрницы и сложного оборудования
Общество
Идеальный картофель фри дома — секрет ресторанной хрустящей корочки без фритюрницы и сложного оборудования
Готовлю новогодний зефир в виде елок и снеговиков — домашний десерт, который станет хитом праздничного стола
Общество
Готовлю новогодний зефир в виде елок и снеговиков — домашний десерт, который станет хитом праздничного стола
Мимоза устарела. «Золотой феникс» — мастхэв для вашего стола. С ним Новый год будет вдвойне вкуснее
Общество
Мимоза устарела. «Золотой феникс» — мастхэв для вашего стола. С ним Новый год будет вдвойне вкуснее
Легкий Новый год: секретные рецепты от диетолога для праздничного стола
Общество
Легкий Новый год: секретные рецепты от диетолога для праздничного стола
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владельцы нарколаборатории получили 31 год тюрьмы на двоих
Обратившуюся к Путину «замену» Зарубина пригласили в УрФУ
Отказ от Крыма, разочарование в браке, мнение об СВО: как живет Панфилов
В пансионате 11 стариков слегли с опасной инфекцией
МВД поможет пенсионерке из Казахстана после прямой линии Путина
Раскрыты детали приговора автодилеру, обманувшему сына Олега Табакова
Людоед умер в коридоре поликлиники: как жил и убивал Михаил Малышев
Болгария арестовала россиян для выдачи США
В НАБУ ответили на вопрос о связи обысков у Ермака с операцией «Мидас»
Судье Егорову помешали сбежать из России
Еще одна страна ЕС захотела отказаться от финансирования Украины
В КПРФ стихами Есенина ответили на вопрос Путину про душу Сталина
Мигрант избил ребенка-инвалида и получил срок
Льготы для пенсионеров в 2026 году: полный список и как оформить
«Годами не чинят»: известный стендап-комик о рынке недвижимости в Европе
Подростки с ножами в школе и учительница-педофилка: главные ЧП недели
Путин заявил, что РФ подумает над безопасностью Украины во время выборов
Суд Москвы приговорил депутата Рады к 18 годам лишения свободы
«Подсвинки», инкогнито за рулем, 3I/ATLAS: самые лучшие вопросы Путину
Постный деликатес на праздничном столе: паштет, который удивит гостей
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.