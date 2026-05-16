Заливаю клубнику кефиром — и в духовку: через 40 минут пирог «Ягодка» готов — нежнее и быстрее бисквита

Это гениально простой рецепт насыпного пирога для тех, кто любит нежную ягодную выпечку, но не хочет возиться с тестом и яйцами. Никакого замеса — просто насыпал сухую смесь, выложил ягоды, залил кефиром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий пышный пирог с хрустящей золотистой корочкой и невероятно сочной ягодной серединой, которая буквально тает во рту. Клубника придает яркий вкус и свежий аромат, а тесто получается нежным и рассыпчатым.

Он намного вкуснее и быстрее классического бисквита, при этом готовится из доступных продуктов. Идеален для летнего чаепития, детского праздника или как десерт к чаю. Готовится за 5 минут, а исчезает мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 400 г свежей клубники, 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 100 г сливочного масла, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли. Форму для выпечки смажьте маслом. Клубнику вымойте, обсушите, крупные ягоды разрежьте пополам. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. На дно формы насыпьте половину сухой смеси, разровняйте. Выложите клубнику. Засыпьте оставшейся смесью. Сливочное масло растопите, смешайте с кефиром. Равномерно полейте пирог. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте остыть в форме перед подачей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот насыпной пирог. Удивило то, что он поднялся ровно, с клубникой не «утонул». Ягоды остались целыми и сочными, тесто пропеклось равномерно. Кстати, вместо клубники можно взять вишню или чернику — получится не хуже. Находка, а не рецепт!