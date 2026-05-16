Заварное тесто за 5 минут? Реально! Пирог, который хочется подать гостям

Даже те, кто обычно отказывается от творога, съедают этот пирог с удовольствием. Изюм добавляет сладкую ноту, которая неожиданно, но гармонично сочетается с зеленью.

Что понадобится

Мука пшеничная — 250 г, масло сливочное — 100 г, масло растительное — 3 ст. л., вода (кипяток) — 100 мл, соль — 1 ч. л., творог — 400 г, яйца — 2 шт., изюм — 50 г, шпинат — 200 г, лук зеленый — 1 пучок, укроп — 1 пучок, мускатный орех — 0,5 ч. л., перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Масло нарезаю кубиками, заливаю кипятком, добавляю соль, растительное масло и муку. Замешиваю мягкое тесто, которое не нужно долго вымешивать — пусть останется слегка неоднородным.

Раскатываю его на пергаменте в тонкий пласт, перекладываю в форму диаметром 26 см, снимаю бумагу, формирую бортики и ставлю в холодильник на полчаса. Изюм замачиваю в кипятке. Зелень мою, обжариваю на сковороде до увядания, отжимаю лишнюю влагу и рублю.

В творог добавляю изюм, специи, яйца и соль, перемешиваю с зеленью. Охлажденное тесто накалываю вилкой и выпекаю 12–15 минут при 180 °C. Выкладываю начинку и запекаю 40–50 минут при 160–170 °C. Даю пирогу немного остыть перед подачей.

