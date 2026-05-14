Вместо скучных бутербродов: клубничные тосты с сыром и песто — яркая закуска за 15 минут

Пять минут в духовке — и обычные тосты превращаются в хрустящую основу для изысканного угощения. Но готовить их не нужно: секрет в текстуре. Соленый крекер идеально оттеняет сладость ягоды, а пикантный песто из петрушки и миндаля добавляет блюду средиземноморский шарм.
Что понадобится
Клубника — 250 г, крекер (несладкий) — 12 шт., миндаль сырой — 60 г, пармезан — 40 г, петрушка — пучок, масло оливковое — 4 ст. л., соль — щепотка.
Как готовлю
Миндаль бланширую: заливаю кипятком на 5 минут, затем очищаю от кожицы и обсушиваю. Измельчаю орехи ножом до крошки. Петрушку мелко рублю, пармезан тру на мелкой терке.
В ступке или миске смешиваю зелень, орехи и сыр, добавляю щепотку соли и постепенно вливаю оливковое масло, перетирая массу до пасты.
Клубнику мою, срезаю плодоножки и нарезаю тонкими ломтиками. Выкладываю ягоды на крекеры, поливаю сверху приготовленным песто. Подаю немедленно, чтобы крекер оставался хрустящим, а клубника — сочной.
