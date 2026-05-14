14 мая 2026 в 10:34

Россиян предупредили о риске задержаний за рубежом

В МИД предупредили россиян о риске задержаний за рубежом и выдачи в США

Россиянам при выезде за рубеж стоит помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. По его словам, министерство может рекомендовать не посещать определенные страны.

У многих государств не только в Европейском союзе, но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции. Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться, если они выезжают за рубеж, — сказал Лукьянцев.

Он уточнил, что граждане России могут быть задержаны по запросам США во многих странах Европы и Латинской Америки. Кроме того, такая опасность существует в Австралии, Канаде, Армении, Израиле, на Мальдивах, в Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, на Фиджи, в Шри-Ланке, Либерии и Марокко.

Ранее болгарский суд одобрил экстрадицию в США россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых обвинили в якобы нарушении санкций и отмывании денег. Мужчин выдали американской стороне 26 марта.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

