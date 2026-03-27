Двух россиян этапировали из ЕС в США по делу о санкциях

Двух россиян этапировали из ЕС в США по делу о санкциях Суд в Болгарии одобрил экстрадицию в США россиян Ольшанского и Ивина

Болгарский суд одобрил экстрадицию в США россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых обвинили в якобы нарушении санкций и отмывании денег, заявил РИА Новости представитель посольства России в Софии. По его словам, мужчин выдали американской стороне в четверг, 26 марта.

Апелляционный суд Софии оставил в силе решение Софийского городского суда об экстрадиции россиян О.Г. Ольшанского и С.А. Ивина в США. Экстрадиция была осуществлена 26 марта, — подчеркнул собеседник агентства.

Представители российских консульств навещали Ольшанского и Ивина в следственном изоляторе в Софии и способствовали улучшению условий их содержания. Жалоб на состояние здоровья мужчин не поступало.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты намерены экстрадировать в Россию гражданина РФ Ахмада Хамидова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и организации двух убийств, совершенных в 2011 году во Франции и Турции, а также в покушениях.