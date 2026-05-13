13 мая 2026 в 10:34

Внучку наркома иностранных дел СССР нашли мертвой

Внучка наркома иностранных дел СССР Литвинова найдена мертвой в Москве

Внучка руководителя советского МИД, наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова (настоящее имя — Макс Валлах), найдена мертвой в центре Москвы, передает MK.RU. Обстоятельства смерти 80-летней женщины пока неизвестны.

В материале сказано, что ее нашли без сознания возле ее дома на 3-й Фрунзенской улице вечером во вторник, 12 мая. Спасти женщину не удалось.

Погибшая была дочерью сына Литвинова от второго брака, она на протяжении долгого времени работала в Институте океанологии зоологом и занималась изучением иглокожих. Максим Литвинов был наркомом иностранных дел с 1930 по 1939 год, а во время ВОВ находился на посту посла Советского Союза в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с правнучкой Владимира Ленина Еленой Ульяновой пройдет 13 мая в Митинском крематории в Москве. Как уточнили в пресс-службе подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские», женщина скончалась 8 мая в возрасте 47 лет. Она не была прямым потомком, а являлась двоюродной правнучкой Ленина. Род Ульяновых же продолжался по линии младшего брата Ленина Дмитрия Ульянова.

