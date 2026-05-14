Путин назначил нового посла России в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Мартыненко послом РФ в Республике Кабо-Верде, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Другим указом российский лидер освободил от занимаемой должности Юрия Материю.

Назначить Мартыненко Андрея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде, — сказано в документе.

Ранее Путин назначил новых послов РФ в Зимбабве, Гане и Малави. В частности, новым главой дипмиссий в Зимбабве и Малави станет Сергей Бердников, а Андрей Ордаш возглавит посольство России в Гане.

До этого российский лидер назначил послом в Польше Георгия Михно. Он является российским дипломатом с рангом чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, который был присвоен ему 29 июня 2018 года.

Кроме того, Путин сделал Сергея Вершинина послом России в Турции. Дипломат освободил пост замглавы МИД. Вершинин с 1976 года работал как в центральном аппарате МИД, так и в зарубежных представительствах, среди которых такие страны, как Марокко, Алжир, Тунис.