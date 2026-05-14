Пекин отреагировал на испытания российского супероружия

Успешные испытания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были официально зафиксированы и приняты к сведению властями Китая, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Внешнеполитическое ведомство азиатского государства внимательно изучило появившиеся материалы о пуске стратегического комплекса, передает ТАСС.

Китай обратил внимание на соответствующие сообщения, — говорится в сообщении.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Вооруженные силы РФ вряд ли подбирали специальный повод для проведения тестов межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Тем не менее эксперт подчеркнул, что данным пуском Россия наглядно продемонстрировала способность эффективно обеспечивать собственную безопасность.

Кроме того, военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что протестированная Россией баллистическая ракета «Сармат» превосходит по своей мощности все существующие мировые аналоги. По утверждению специалиста, данный стратегический комплекс способен обогнуть Земной шар по любой траектории.