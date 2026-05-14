14 мая 2026 в 10:52

Пекин отреагировал на испытания российского супероружия

Китай принял к сведению результаты испытаний российского «Сармата»

Испытательный пуск ракетного комплекса «Сармат» Испытательный пуск ракетного комплекса «Сармат» Фото: МО РФ
Успешные испытания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были официально зафиксированы и приняты к сведению властями Китая, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Внешнеполитическое ведомство азиатского государства внимательно изучило появившиеся материалы о пуске стратегического комплекса, передает ТАСС.

Китай обратил внимание на соответствующие сообщения, — говорится в сообщении.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Вооруженные силы РФ вряд ли подбирали специальный повод для проведения тестов межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Тем не менее эксперт подчеркнул, что данным пуском Россия наглядно продемонстрировала способность эффективно обеспечивать собственную безопасность.

Кроме того, военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что протестированная Россией баллистическая ракета «Сармат» превосходит по своей мощности все существующие мировые аналоги. По утверждению специалиста, данный стратегический комплекс способен обогнуть Земной шар по любой траектории.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

