14 мая 2026 в 10:52

Адвокат ответил, допустимо ли дарить учителям наличные на праздники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Родители вправе подарить учителю наличные от всего класса на праздники — такой знак внимания не запрещен законом, заявил в беседе с VSE42.RU адвокат Азамат Жигатов. Он также уточнил, что подарочная карта юридически не считается деньгами в прямом смысле слова.

Если родители скидываются по 500 рублей и покупают подарок за 10 тыс. рублей, подарком все равно считается сумма в 10 тыс. рублей. Подарочная карта — это фактически авансовый платеж за определенный товар или услугу, — подчеркнул Жигатов.

Ранее юрист Юрий Митин предупредил, что подарок в знак благодарности за конкретные услуги или действия в интересах дарителя могут квалифицировать как взятку. Он отметил, что презенты не должны быть связаны с какими-либо профессиональными отношениями или служебной зависимостью.

