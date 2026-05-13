13 мая 2026 в 11:22

Вместо традиционной лодочки — элегантные рулетики из баклажана. Просто жарю, кручу и подаю

Фото: D-NEWS.ru
Десять минут на подготовку — и рулетики готовы удивлять. Главный секрет: баклажаны нужно обязательно посолить, чтобы они отдали горечь и впитали меньше масла. Тогда они получаются не жирными, а идеально нежными.

Что понадобится

Баклажаны — 2–3 шт., сыр рикотта — 200 г, грецкие орехи — 100 г, чеснок — 2 зубчика, зелень (кинза, укроп) — 1 пучок, помидоры черри — 10–12 шт., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 3 ст. л.

Как готовлю

Баклажаны нарезаю вдоль пластинами толщиной около 7 мм. Посыпаю солью с обеих сторон, оставляю на 10–15 минут. Когда выделится сок, промываю холодной водой и тщательно обсушиваю бумажными полотенцами.

Разогреваю сковороду с растительным маслом. Обжариваю пластины по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки, выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Пока баклажаны остывают, готовлю начинку: грецкие орехи измельчаю в блендере в крошку, смешиваю с рикоттой. Зелень мою, обсушиваю и мелко шинкую. Чеснок пропускаю через пресс. Добавляю зелень и чеснок в начинку, приправляю солью и перцем по вкусу.

На каждый остывший баклажановый ломтик выкладываю по 1 ст. л. начинки и сворачиваю аккуратные рулетики. Помидоры черри мою и обсушиваю.

Соединяю каждый рулетик с помидором зубочисткой: сначала протыкаю помидор по центру, затем насаживаю рулетик. Закуска готова к подаче.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
закуски
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

