«Нет равных»: Володин высказался об испытаниях ракеты «Сармат»

Ядерный щит России продолжает совершенствоваться, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ракета «Сармат» не имеет аналогов, передает корреспондент NEWS.ru.

Этой ракете нет равных. Вчерашние испытания показали, что наш ядерный щит совершенствуется, — сказал Володин.

Он также выразил благодарность разработчикам вооружения — ученым, конструкторам, инженерам и военнослужащим — за вклад в укрепление обороноспособности страны. По словам Володина, именно благодаря их работе и политическому руководству страны граждане чувствуют себя в безопасности.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Сармат» обеспечивает стране преимущество перед другими государствами на 10–20 лет. По его словам, комплекс способен преодолевать любые существующие и перспективные системы противовоздушной обороны. Он также отметил, что среди ключевых особенностей «Сармата» — высокая мощность и отсутствие ограничений по дальности применения. При этом основным вооружением комплекса являются ядерные блоки.