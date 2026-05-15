Клубника, сахар и желатин — через 3 часа розовый мусс готов: тает во рту как облако, а готовится без выпечки

Это гениально простой рецепт нежного клубничного суфле для тех, кто любит легкие воздушные десерты, но не хочет возиться с выпечкой и меренгами. Никакой духовки — просто взбил, залил желатином и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: невесомый розовый мусс с бархатистой текстурой, который буквально тает во рту, как смесь зефира и прохладного суфле. Клубника придает яркий цвет, натуральную сладость и легкую кислинку, а желатин делает структуру стабильной и воздушной.

Даже из замороженных ягод десерт получается невероятно ароматным и свежим. Идеален для летнего чаепития, детского праздника или как легкое угощение после обеда. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 200–250 г клубники (свежей или замороженной), 100 г сахарного песка, 15 г желатина, по желанию — сахарная пудра для подачи. Желатин залейте 50 мл холодной кипяченой воды, оставьте набухать. Клубнику (размороженную) пробейте блендером в пюре. Добавьте сахар, перемешайте. Набухший желатин нагрейте до растворения, не кипятите. Тонкой струйкой влейте желатин в клубничное пюре, непрерывно взбивая миксером на высокой скорости. Взбивайте 5–7 минут до пышной светлой массы. Разлейте по креманкам или формочкам. Уберите в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

