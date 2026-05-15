День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 10:30

Клубника, сахар и желатин — через 3 часа розовый мусс готов: тает во рту как облако, а готовится без выпечки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт нежного клубничного суфле для тех, кто любит легкие воздушные десерты, но не хочет возиться с выпечкой и меренгами. Никакой духовки — просто взбил, залил желатином и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: невесомый розовый мусс с бархатистой текстурой, который буквально тает во рту, как смесь зефира и прохладного суфле. Клубника придает яркий цвет, натуральную сладость и легкую кислинку, а желатин делает структуру стабильной и воздушной.

Даже из замороженных ягод десерт получается невероятно ароматным и свежим. Идеален для летнего чаепития, детского праздника или как легкое угощение после обеда. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 200–250 г клубники (свежей или замороженной), 100 г сахарного песка, 15 г желатина, по желанию — сахарная пудра для подачи. Желатин залейте 50 мл холодной кипяченой воды, оставьте набухать. Клубнику (размороженную) пробейте блендером в пюре. Добавьте сахар, перемешайте. Набухший желатин нагрейте до растворения, не кипятите. Тонкой струйкой влейте желатин в клубничное пюре, непрерывно взбивая миксером на высокой скорости. Взбивайте 5–7 минут до пышной светлой массы. Разлейте по креманкам или формочкам. Уберите в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый
Семья и жизнь
3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый
Вместо скучных бутербродов: клубничные тосты с сыром и песто — яркая закуска за 15 минут
Общество
Вместо скучных бутербродов: клубничные тосты с сыром и песто — яркая закуска за 15 минут
Диетолог назвала безопасную дозу клубники
Здоровье/красота
Диетолог назвала безопасную дозу клубники
Кефир, яйцо и горсть зелени — к чаю подаю гору румяных сырных лепешек. Не хачапури, вкуснее и проще
Общество
Кефир, яйцо и горсть зелени — к чаю подаю гору румяных сырных лепешек. Не хачапури, вкуснее и проще
Торт с маскарпоне и орехами — настоящая находка для кофеманов. Попробовал раз и теперь готовлю постоянно
Общество
Торт с маскарпоне и орехами — настоящая находка для кофеманов. Попробовал раз и теперь готовлю постоянно
рецепты
клубника
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи привели неутешительные данные после атаки ВСУ российский регион
Почему не работает Telegram сегодня, 15 мая: замедление, когда заблокируют
СК принял важное решение после атаки ВСУ на Рязанскую область
В Петербурге пройдет концерт в честь 50-летия Алексея Горшенева
Раскрыто, где похоронят Богуславскую
Лавров указал на попытки Запада подмять под себя Армению
Самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся
Юрист напомнил, какие компенсации полагаются пострадавшим после пожара
В РОАД предложили штрафовать за скручивание пробега у авто
Лавров пообещал обсудить перетягивание Армении на свою орбиту Западом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 мая: где сбои в России
Политолог раскрыл, правда ли связаны приезды Трампа и Путина в Китай
«Не будем бегать и умолять»: Лавров предупредил Европу о переговорах
Лавров публично унизил европейских псевдопереговорщиков по Украине
Лавров указал, к чему скатился интерес США в ситуации с Ираном
Лавров объяснил, какую проверку Путин устроил политикам ЕС
Лавров раскрыл план БРИКС по «спасению» G20 от Запада
Финэксперт предостерегла от банковских переводов за услуги несамозанятым
Доходы VK Tech за первый квартал 2026 года увеличились на 59%
Россиянам назвали лучшие направления для путешествий в июне
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.