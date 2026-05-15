День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 10:00

Кефир, яйцо и горсть зелени — к чаю подаю гору румяных сырных лепешек. Не хачапури, вкуснее и проще

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сыр, яйцо, зелень и простое тесто на кефире — лепешки на сковороде за 10 минут. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быстрый и сытный завтрак. Никакой духовки — только сковорода, тесто и начинка из сыра, яйца и зелени.

Получается обалденная вкуснятина: румяные хрустящие лепешки с золотистой корочкой и невероятно нежной тягучей начинкой из расплавленного сыра, вареного яйца и свежей зелени. Сыр плавится внутри, яйцо придает сытность, а зелень — свежий аромат. Тесто на кефире получается мягким и эластичным, лепешки не рвутся. Идеальны для завтрака с чашкой чая, для перекуса или как замена хлебу. Готовятся из доступных продуктов, а съедаются мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 2 яйца (1 в тесто, 2 вареных в начинку), 400 г муки, 1 ч. ложка соды, соль по вкусу; для начинки: 150 г твердого сыра, 2 вареных яйца, пучок укропа, пучок зеленого лука. В миске смешайте кефир, яйцо, соду и соль. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Сыр натрите на терке, вареные яйца нарежьте кубиками, зелень мелко порубите, смешайте начинку. Тесто разделите на 8–10 частей, каждую раскатайте. На половину лепешки выложите начинку, накройте второй половиной, защипните края. Обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими.

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти лепешки. Удивило то, что даже через несколько часов лепешки остались мягкими, как это иногда бывает с домашней выпечкой. Кстати, кефир в тесте можно заменить на простоквашу. С ней тесто выйдет еще нежнее.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый
Семья и жизнь
3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый
Смешала брынзу с йогуртом и мукой — и на сковороду через 20 минут: лепешка-минутка к чаю, сочнее и быстрее дрожжевой
Общество
Смешала брынзу с йогуртом и мукой — и на сковороду через 20 минут: лепешка-минутка к чаю, сочнее и быстрее дрожжевой
Вкуснейшая заготовка в морозилку — лепешки без дрожжей, на кефире, с хрустящей корочкой
Общество
Вкуснейшая заготовка в морозилку — лепешки без дрожжей, на кефире, с хрустящей корочкой
Корзиночки с белковым кремом из детства: песочное тесто, джем и воздушная шапочка — вкус из СССР
Общество
Корзиночки с белковым кремом из детства: песочное тесто, джем и воздушная шапочка — вкус из СССР
Беру творог, варенье, стакан муки — и вместо сырников подаю на завтрак и полдник мягчайший кекс
Общество
Беру творог, варенье, стакан муки — и вместо сырников подаю на завтрак и полдник мягчайший кекс
рецепты
лепешки
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи привели неутешительные данные после атаки ВСУ российский регион
Почему не работает Telegram сегодня, 15 мая: замедление, когда заблокируют
СК принял важное решение после атаки ВСУ на Рязанскую область
В Петербурге пройдет концерт в честь 50-летия Алексея Горшенева
Раскрыто, где похоронят Богуславскую
Лавров указал на попытки Запада подмять под себя Армению
Самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся
Юрист напомнил, какие компенсации полагаются пострадавшим после пожара
В РОАД предложили штрафовать за скручивание пробега у авто
Лавров пообещал обсудить перетягивание Армении на свою орбиту Западом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 мая: где сбои в России
Политолог раскрыл, правда ли связаны приезды Трампа и Путина в Китай
«Не будем бегать и умолять»: Лавров предупредил Европу о переговорах
Лавров публично унизил европейских псевдопереговорщиков по Украине
Лавров указал, к чему скатился интерес США в ситуации с Ираном
Лавров объяснил, какую проверку Путин устроил политикам ЕС
Лавров раскрыл план БРИКС по «спасению» G20 от Запада
Финэксперт предостерегла от банковских переводов за услуги несамозанятым
Доходы VK Tech за первый квартал 2026 года увеличились на 59%
Россиянам назвали лучшие направления для путешествий в июне
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.