Кефир, яйцо и горсть зелени — к чаю подаю гору румяных сырных лепешек. Не хачапури, вкуснее и проще

Сыр, яйцо, зелень и простое тесто на кефире — лепешки на сковороде за 10 минут. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быстрый и сытный завтрак. Никакой духовки — только сковорода, тесто и начинка из сыра, яйца и зелени.

Получается обалденная вкуснятина: румяные хрустящие лепешки с золотистой корочкой и невероятно нежной тягучей начинкой из расплавленного сыра, вареного яйца и свежей зелени. Сыр плавится внутри, яйцо придает сытность, а зелень — свежий аромат. Тесто на кефире получается мягким и эластичным, лепешки не рвутся. Идеальны для завтрака с чашкой чая, для перекуса или как замена хлебу. Готовятся из доступных продуктов, а съедаются мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 2 яйца (1 в тесто, 2 вареных в начинку), 400 г муки, 1 ч. ложка соды, соль по вкусу; для начинки: 150 г твердого сыра, 2 вареных яйца, пучок укропа, пучок зеленого лука. В миске смешайте кефир, яйцо, соду и соль. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Сыр натрите на терке, вареные яйца нарежьте кубиками, зелень мелко порубите, смешайте начинку. Тесто разделите на 8–10 частей, каждую раскатайте. На половину лепешки выложите начинку, накройте второй половиной, защипните края. Обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими.

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти лепешки. Удивило то, что даже через несколько часов лепешки остались мягкими, как это иногда бывает с домашней выпечкой. Кстати, кефир в тесте можно заменить на простоквашу. С ней тесто выйдет еще нежнее.

