Вкуснейшая заготовка в морозилку — лепешки без дрожжей, на кефире, с хрустящей корочкой

Вкуснейшая заготовка в морозилку — лепешки без дрожжей, на кефире, с хрустящей корочкой

Замороженные лепешки: как приготовить вкуснейшую заготовку в морозилку. Это гениально простой рецепт домашних лепешек для тех, кто любит свежий хлеб к завтраку, но не хочет каждый раз возиться с тестом. Никаких дрожжей — замесил, сформировал, заморозил, а утром просто обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие пышные лепешки с хрустящей золотистой корочкой и нежнейшей, воздушной мякотью внутри. Кефир делает их особенно мягкими и эластичными, а сода придает пышность и румяность. Они не черствеют даже после разморозки и жарки.

Такие лепешки идеальны для завтрака с маслом и сыром, для гамбургеров вместо булочек или как замена хлебу к супу. Готовятся из доступных продуктов, а заготовка в морозилке выручает в любой момент. Для приготовления вам понадобится: 400 г муки, 250 мл кефира комнатной температуры, 1 ч. ложка соли без горки, 1 ч. ложка соды. В миске смешайте кефир и соду (сода погасится в кислой среде). Добавьте соль и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое эластичное тесто.

Тесто не должно липнуть к рукам. Разделите тесто на 8–10 частей. Каждую часть раскатайте в лепешку толщиной 3–5 мм. Сложите лепешки стопкой, перекладывая пергаментом, заморозьте. Храните в пакете в морозилке. Для приготовления разогрейте сковороду без масла (или с небольшим количеством масла). Достаньте лепешку из морозилки, сразу выложите на горячую сковороду. Обжаривайте с двух сторон по 1-2 минуты до румяных подпалин. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.