День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 08:45

Готовлю слойки с персиками проще вареников: тесто не надо раскатывать, начинка уже готова

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт слоек для тех, кто любит сладкую выпечку, но не хочет возиться с дрожжами, раскаткой и приготовлением начинки. Никакого замеса — просто нарезал тесто, завернул персик и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слойки с румяной золотистой корочкой и сочной ароматной персиковой начинкой внутри, которая буквально тает во рту. Консервированные персики придают десерту сладость и легкую кислинку, а слоеное тесто делает его невесомым и воздушным.

Они намного вкуснее и быстрее вареников с персиками, при этом не требуют варки в кипящей воде и не развариваются. Идеальны к утреннему кофе, вечернему чаю или как десерт для неожиданных гостей. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: упаковка готового слоеного теста (500 г, бездрожжевого), банка консервированных персиков (400–500 г), 2 ст. ложки сахара, яйцо для смазывания, по желанию — сахарная пудра для подачи. Тесто разморозьте при комнатной температуре. Персики достаньте из банки, дайте стечь сиропу, нарежьте дольками. Тесто слегка раскатайте, нарежьте на квадраты 10×10 см. На каждый квадрат выложите по 2-3 дольки персика, посыпьте сахаром. Сложите треугольником или конвертиком, защипните края вилкой. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Самый быстрый десерт: 3 рецепта слоек из готового теста — сладкие и соленые
Семья и жизнь
Самый быстрый десерт: 3 рецепта слоек из готового теста — сладкие и соленые
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Общество
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Нарезаю слоеное тесто, кладу ложку творога и персики — выпекаю 15 минут и подаю к чаю слойки
Общество
Нарезаю слоеное тесто, кладу ложку творога и персики — выпекаю 15 минут и подаю к чаю слойки
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Общество
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Квадратик теста и консервированный персик — больше ничего не нужно. Персиковые ушки за 5 минут для ленивых сладкоежек
Общество
Квадратик теста и консервированный персик — больше ничего не нужно. Персиковые ушки за 5 минут для ленивых сладкоежек
рецепты
слойки
персики
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР подросток получил ранение живота и ключицы при атаке дрона ВСУ
Масштабный сбой зафиксирован в популярной нейросети
Суд дал 22 года россиянину за подготовку терактов против судей в Тамбове
Лавров раскрыл одну из задач агрессии против Ирана
Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
«На голову выше»: Лавров публично унизил Запад словами о пропаганде а СССР
Российские зенитчики сорвали масштабный налет дронов ВСУ
ВСУ попытались атаковать Астраханский газоперерабатывающий завод
Умер звезда фильма «Месть полудурков»
Лавров ответил на слухи об отказе Индии от российской нефти
«Кто ей это поручал?»: Захарова жестко поставила на место Каллас
«Дала пендель»: Захарова о словах Мендель против Зеленского
Песков одним словом ответил на вопрос о возможном визите Трампа в Москву
Японские застройщики указали на риски отрасли из-за Ирана
Летевшего из Дубая россиянина задержали с 330 бриллиантами в штанах
Сенатор раскрыл, какую стратегию Киев выбрал в ДНР
Растерзанный медведем священнослужитель оставил трогательное сообщение отцу
Россиянам начали предлагать «легкие деньги» через Telegram
Российские военные сбили дрон ВСУ, отвечающий за работу «ждунов» в зоне СВО
Проект Трампа в Австралии провалился спустя три месяца после запуска
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.