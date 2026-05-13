Готовлю слойки с персиками проще вареников: тесто не надо раскатывать, начинка уже готова

Это гениально простой рецепт слоек для тех, кто любит сладкую выпечку, но не хочет возиться с дрожжами, раскаткой и приготовлением начинки. Никакого замеса — просто нарезал тесто, завернул персик и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слойки с румяной золотистой корочкой и сочной ароматной персиковой начинкой внутри, которая буквально тает во рту. Консервированные персики придают десерту сладость и легкую кислинку, а слоеное тесто делает его невесомым и воздушным.

Они намного вкуснее и быстрее вареников с персиками, при этом не требуют варки в кипящей воде и не развариваются. Идеальны к утреннему кофе, вечернему чаю или как десерт для неожиданных гостей. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: упаковка готового слоеного теста (500 г, бездрожжевого), банка консервированных персиков (400–500 г), 2 ст. ложки сахара, яйцо для смазывания, по желанию — сахарная пудра для подачи. Тесто разморозьте при комнатной температуре. Персики достаньте из банки, дайте стечь сиропу, нарежьте дольками. Тесто слегка раскатайте, нарежьте на квадраты 10×10 см. На каждый квадрат выложите по 2-3 дольки персика, посыпьте сахаром. Сложите треугольником или конвертиком, защипните края вилкой. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой.

