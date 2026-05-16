16 мая 2026 в 08:45

Смешала консервированные персики со сливками — через 2 часа к чаю подаю воздушный мусс: ярче и нежнее панна-котты

Это гениально простой рецепт персикового мусса для тех, кто любит нежные воздушные десерты, но не хочет возиться с выпечкой и желатином.

Никакой духовки — просто взбил персики с молоком, добавил сливки и сгущенку, охладил и получил шедевр. Получается обалденная вкуснятина: нежный воздушный мусс с бархатистой шелковой текстурой, который буквально тает во рту, как облако.

Персики придают яркий фруктовый вкус и легкую кислинку, сливки делают его кремовым и насыщенным, а сгущенка добавляет приятную сладость. Он выглядит как дорогой ресторанный десерт, но готовится из доступных продуктов. Идеален для летнего чаепития, детского праздника или как легкое угощение после обеда.

Готовится за 15 минут, а исчезает мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 500 г консервированных персиков, 300 мл молока, 30 г кукурузного крахмала, 500 мл сливок 33%, 100 мл сгущенного молока. Сироп с персиков слейте. Персики пробейте блендером в пюре. В кастрюле смешайте молоко и крахмал, нагревайте, помешивая, до загустения. Остудите. Взбейте сливки со сгущенкой до пышных пиков. Соедините персиковое пюре, молочную основу и взбитые сливки. Аккуратно перемешайте. Разлейте по креманкам или стаканам. Уберите в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей украсьте кусочками персиков или мятой.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот персиковый мусс. Он идеально держал форму, не расслаивался и выглядел как из дорогого ресторана. Даже те, кто не любит персики, уплетали этот мусс за обе щеки. Кстати, вместо консервированных персиков можно взять свежие или замороженные — вкус будет еще ярче. Находка, а не рецепт!

