Беру сливки и шоколад — к чаю подаю нежные домашние трюфели «Ромовая баба». Пальчики оближешь

Это гениально простой рецепт домашних конфет для тех, кто любит элегантные десерты с благородным вкусом, но не хочет возиться со сложными кондитерскими техниками. Никакой духовки — просто растопил шоколад, добавил ром и сливки, скатал шарики.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие во рту трюфели с бархатистой шоколадной текстурой, насыщенным ароматом рома и легкой горчинкой какао. Они похожи на дорогие бельгийские конфеты, но готовятся из доступных продуктов и без химии. Ром придает десерту изысканную пряную нотку, а шоколад делает его гладким и блестящим.

В разрезе трюфели манят влажной серединой, а сверкающая крошка какао приятно контрастирует с мягкостью. Такой десерт идеален к кофе, чаю или в качестве подарка, сделанного своими руками. Гости будут в восторге.

Для приготовления вам понадобится: 200 г темного шоколада (70–85%), 100 мл сливок (33–35%), 50 г сливочного масла, 2 ст. ложки рома (или коньяка, бренди), 3 ст. ложки какао-порошка для обсыпки, по желанию — ванилин.

Шоколад поломайте на кусочки. В сотейнике нагрейте сливки почти до кипения, но не кипятите. Добавьте масло и шоколад, оставьте на 2 минуты, затем перемешивайте до полного растворения и получения гладкой блестящей массы. Добавьте ром и ванилин, перемешайте. Уберите в холодильник на 2–3 часа до полного загустения (можно на ночь). Какао-порошок насыпьте в миску. Чайной ложкой или руками сформируйте из шоколадной массы небольшие шарики (если липнет, смочите руки холодной водой). Обваляйте каждый шарик в какао. Готовые трюфели храните в холодильнике в герметичном контейнере. Перед подачей дайте постоять 10–15 минут при комнатной температуре.

