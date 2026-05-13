Даже остыть не успеют: нежные лепешки с творогом, которые можно жарить сразу или заморозить

Это гениально простой рецепт творожных лепешек для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет каждый раз возиться с тестом. Никаких дрожжей — замесил, сформировал, заморозил, а утром просто обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие пышные лепешки с хрустящей золотистой корочкой и нежнейшей творожной начинкой внутри, которая буквально тает во рту.

Творог делает их невероятно сочными и воздушными, а тесто на кефире придает легкость и эластичность. Они не черствеют даже после разморозки и жарки. Такие лепешки идеальны для завтрака с маслом и медом, для перекуса или как замена хлебу.

Готовятся из доступных продуктов, а заготовка в морозилке выручает в любой момент. Для приготовления вам понадобится: 400 г муки, 250 мл кефира, 200 г творога (5–9% жирности), яйцо, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 1 ч. ложка соды. В миске смешайте кефир, яйцо, сахар, соль и соду (сода погасится в кислой среде). Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое тесто. Творог разомните вилкой. Тесто разделите на 10–12 частей.

Каждую часть раскатайте в лепешку, на половину выложите творог, накройте второй половиной и защипните края. Слегка приплюсните. Сложите лепешки стопкой, перекладывая пергаментом, заморозьте. Храните в пакете в морозилке. Для приготовления разогрейте сковороду с маслом. Достаньте лепешку из морозилки, сразу выложите на сковороду. Обжаривайте с двух сторон по 2-3 минуты до румяной корочки. Подавайте горячими.

